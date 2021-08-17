ФОТО | Американский военно-транспортный самолет вывез из Кабула 640 беженцев за один полет

Как сообщает Defence One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако группы афганцев прорвались на летное поле и самостоятельно залезли в самолет. После этого экипаж принял решение не высаживать их силой, а полететь со всеми, кто уже находится на борту.

Самолет доставил афганцев в Катар.

Сейчас аэропорт Кабула является единственным местом, откуда можно покинуть Афганистан, он находится под контролем американских военных. Улететь хотят тысячи человек — утром 16 августа они прорвались на летное поле в попытке попасть на один из вывозных рейсов и стали пытаться запрыгивать в стоявшие на земле самолеты. В возникшей давке погибли семь человек. Вылеты были временно приостановлены до наведения порядка на территории.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

C-17 регулярно используется для перевозки большого количества людей, которых необходимо экстренно эвакуировать. Рекордное количество пассажиров самолет C-17 перевозил в 2013 году на Филиппинах, пострадавших от тайфуна — тогда за один полет из зоны бедствия были вывезены 670 человек.