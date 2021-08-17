МНЕНИЕ | Все министры без лица

Всегда есть продолжение. Все нелетальные исходы подвержены переосмыслению жизни и новому началу. Очень часто герои ходят по замкнутому кругу. Но, стоит им найти решение и выйти из него, сразу же становится явным, что больше не нужно ждать света в конце туннеля, а нужно идти вперёд.

Да, у нас была министр, которая влюбилась в транжирство. И по-крайней мере с десятью эпизодами уже не очень-то поспоришь. Да, у нас есть одна партия, которая тоже влюбилась в транжирство, мягко сказать. Им недостаточно, что государство платит 130 тысяч в месяц, всегда есть к чему стремиться. Эпизодов, конечно, не десять, но уже есть один доказанный и ещё парочку в процессе.

Если мы не доверяем такому министру, почему мы должны доверять партии, которая действует по такому же сценарию?

Безусловно ясен тот факт, что лицом прошлых недель не есть кандидаты в кандидаты в президенты, а четырёхкратный министр образования и науки Майлис Репс. В олимпийских играх четыре попытки обычно не даются, и мало тех, кто участвует на четырёх соревнованиях подряд. Давайте же посмотрим на её высшие достижения. Нет, там нет прыжков через перекладину, там нет перетягивания канатов.

“А как же насчёт художественной гимнастики?” – спросите вы. Если бы это случилось с одним из ректоров публичных эстонских университетов, если бы он или она притащили бы себе домой кофе-машинку с работы, то они бы полетели в небытие. Всегда есть красные линии, переходить которые не стоит. Может, она, бывший министр, – и есть “хороший человек”, но с государственными деньгами нужно быть предельно щепетильным. Они не принадлежат тебе, и тратить их на себя и свои нужды не совсем уместно.

Она, Майлис Репс, подставила не только себя, но и всю свою Центристкую Партию. Конечно, возможно, кто-то с (не)благими помыслами подставил её только для того, чтобы добраться до своих 15 минут славы. Весьма возможно, подставили её и свои? Но, это не есть простительно закалённым сталью профессиональным политикам.