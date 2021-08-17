МНЕНИЕ | Все министры без лица(4)
Всегда есть продолжение. Все нелетальные исходы подвержены переосмыслению жизни и новому началу. Очень часто герои ходят по замкнутому кругу. Но, стоит им найти решение и выйти из него, сразу же становится явным, что больше не нужно ждать света в конце туннеля, а нужно идти вперёд.
Да, у нас была министр, которая влюбилась в транжирство. И по-крайней мере с десятью эпизодами уже не очень-то поспоришь. Да, у нас есть одна партия, которая тоже влюбилась в транжирство, мягко сказать. Им недостаточно, что государство платит 130 тысяч в месяц, всегда есть к чему стремиться. Эпизодов, конечно, не десять, но уже есть один доказанный и ещё парочку в процессе.
Если мы не доверяем такому министру, почему мы должны доверять партии, которая действует по такому же сценарию?
Безусловно ясен тот факт, что лицом прошлых недель не есть кандидаты в кандидаты в президенты, а четырёхкратный министр образования и науки Майлис Репс. В олимпийских играх четыре попытки обычно не даются, и мало тех, кто участвует на четырёх соревнованиях подряд. Давайте же посмотрим на её высшие достижения. Нет, там нет прыжков через перекладину, там нет перетягивания канатов.
“А как же насчёт художественной гимнастики?” – спросите вы. Если бы это случилось с одним из ректоров публичных эстонских университетов, если бы он или она притащили бы себе домой кофе-машинку с работы, то они бы полетели в небытие. Всегда есть красные линии, переходить которые не стоит. Может, она, бывший министр, – и есть “хороший человек”, но с государственными деньгами нужно быть предельно щепетильным. Они не принадлежат тебе, и тратить их на себя и свои нужды не совсем уместно.
Она, Майлис Репс, подставила не только себя, но и всю свою Центристкую Партию. Конечно, возможно, кто-то с (не)благими помыслами подставил её только для того, чтобы добраться до своих 15 минут славы. Весьма возможно, подставили её и свои? Но, это не есть простительно закалённым сталью профессиональным политикам.
“Сама себя подставила” – возразите вы мне в ответ. Но постойте, не стоит себя тешить тщетными надеждами. Если этот человек мог себе такое позволить, значит, что кто-то слишком уж расслабился и не отдавал себе отчёта о происходящем.
К сожалению, наверное, такой же дурдом происходит в министерстве, потому что именно министр назначает канцлера, замканцелоров и многих остальных чиновников (например, шофёров и советников?).
Итого, мы должны чаще и больше говорить о политической культуре. А скорее всего, о бескультурии.
Как же это поменять?
Неспособность принимать решения, к сожалению, очень хорошо описывает парламент ХIV созыва, а заодно и наше правительство. Всем уже надоела эта тема с нескончаемым короновирусом, потому что сколько можно мусолить одно и тоже. Если нет навыков принимать стратегические и тактичные решения, то, увы, они, как гром среди ясного неба, уже не появются. И нам придётся дожидаться 2023-ого года, когда каждый из нас сможет своим голосом поставить оценку нынешним 101 парламентариям.
Но, скорее всего, нам не придётся так долго ждать. Если парламент не сможет выбрать президента, то, наверное, и нам не стоит больше выбирать людей, которые привыкли сидеть на двух–трёх стульях, в управы местных самоуправлений.
За последние пару лет мы увидели, что в нашем обществе есть много достойных людей, которые способны руководить различными областями своей работы и деятельности. Возможно, стоит дать шанс этим профессионалам поработать и на благо страны, и городов, и посёлков.
У меня складывается впечатление, что такие люди не будут покупать себе домой за казначейские деньги дорогие кофе-машинки, не будут разгоняться по Эстонии с напитками и не будут тратить время на междоусобицы. Главное – это достичь хорошего результата за минимум потраченного времени.
Одним таким профессионалом был академик Тармо Соомэре. Мы немного знаем о его личности. Но мы знаем, что он – порядочный. И, как всем порядочным лицам, ему показали его место на скамейке волонтёров.
Политика – это не спорт, потому что в спорте выигрывает сильнейший. В политике выигрывают только хитроумные. В конечном счёте, нашей стране и нашей команде нужны люди, которые смогут стоять за развитие всей Эстонии, а не транжирят деньгами налево и направо.