Стальнухин о возможном сотрудничестве с EKRE в Нарве: это будет зависеть от их поведения

Предполагалось, что на два месяца этот пост займет городской секретарь Антс Лийметс, но необходимого количества голосов в ходе тайного голосования его кандидатура не получила. Кандидатом в мэры Нарвы от Центристской партии на предстоящих муниципальных выборах станет Михаил Стальнухин. Специально для Delfi он рассказал о своих целях на посту градоначальника.

Стальнухин уверен, что Нарва должна значительно больше участвовать во всевозможных европейских фондах. “Финансирование — это прямой контроль над тем, что происходит в наших промышленных зонах. То есть, создание условий для предпринимателей и по рабочим местам, и по поддержанию их количества, и созданию новых”, — уверен политик, который считает, что Кренгольм должен стать одним из приоритетов, куда надо привлечь финансирование. Он напоминает, что сейчас территория Кренгольма находится в запущенном состоянии.

Также, по его словам, у центристов есть план по восстановлению дома культуры имени Герасимова, который с 1994 года стоит закрытым. “Но говорят, что стены ещё достаточно крепкие, то есть можно даже восстановить внешний облик”, — не исключает политик.

Что касается территории Кренгольмской мануфактуры, где может появиться квартал культуры, то Стальнухин говорит, что это “самый главный проект, который категорически не хочется упустить”. Он напоминает, что Рийгикогу поставил проект по преображению Кренгольма на второе место в списке приоритетов. “Я просто напомню, что в своё время я воевал за перевод Sisekaitseakadeemia (Академии внутренней безопасности, — прим.) в Нарву. Не потому что я испытываю какую-то судорожную любовь к этой организации, а потому, что это государственное учреждение, разместившись в Кренгольме, стало бы “якорем” — в переносном смысле, конечно — для множества инвесторов, которые могли бы уже не бояться инвестировать в эту территорию”, — рассказывает Стальнухин.