Таллиннка Мария Савельева стала двукратной чемпионкой мира по настольному хоккею

Несмотря на ограничения в Таллинне собрались 182 участника из 14 стран. Всего было разыграно 10 комплектов наград в разных категориях. В основной открытой категории приняло участие 110 игроков. Финал впервые получился российским. Опытный Янис Галузо выиграл у Никиты Жолобова финальную серию со счетом 4:1, бронза у украинца Евгения Матанцева. 24-летняя таллиннка Мария Савельева стала первой женщиной в истории чемпионатов мира, которая пробилась в плей-офф, но в 1/16 финала уступила серию латышу Валтсу Смагарсу со счетом 1:4.

Тем не менее, на этом чемпионате Савельева выиграла две медали. В составе женской команды, за которую также играли Татьяна Сучкова и Дарья Хрусталева, она стала бронзовым призером. В матче за 3-е место девушки Эстонии обыграли команду Латвии. А в личном женском турнире Савельева смогла защитить свой чемпионский титул, добытый два года назад. Финал получился полностью эстонским: Мария обыграла Дарью Хрусталеву — 4:0. В серии за третье место 14-летняя таллиннка Татьяна Сучкова уступила украинке Анне Иванцовой — 2:3 и осталась четвертой. Всего в этой категории сыграли 19 участниц.

Еще одну медаль в копилку сборной Эстонии принесла юниорская команда в составе: Денис Андрияшкин, Тимур Михалев и Даниил Ланда. В матче за бронзу они также обыграли сборную Латвии. Наши южные соседи добыли единственную золотую медаль в мужском командном турнире. В финале латыши обыграли Украину. Третье место у сборной России. Сборная Эстонии в матче за пятое место обыграла команду Финляндии и этот результат стал лучшим в истории чемпионатов мира.