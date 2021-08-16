Военные США застрелили двух мужчин в аэропорту Кабула

Военные США не подтвердили, что нападавшие были членами террористического движения ”Талибан”, пишет РБК.

Еще три человека погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета ВВС США, который эвакуировал американский персонал, сообщил чиновник газете The Wall Street Journal.

Помимо этого в аэропорту также получил огнестрельное ранение один американский военный. По словам представителя ВС США, это произошло во время другого инцидента.

В свою очередь, талибы сообщили, что задержали в аэропорту Кабула более 60 человек, которых заподозрили в совершении ограблений, пишет ТАСС.

”Талибан” начал активное наступление в Афганистане после того, как США и их союзники решили вывести войска из республики. Накануне движение объявило, что захватило всю территорию Афганистана. Талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец, глава государства Ашрам Гани ушел в отставку и сбежал из страны.

Единственным местом эвакуации из Афганистана остался аэропорт Кабула, который пока не под контролем талибов. Аэропорт приостановил коммерческие рейсы, его покидают только военно-транспортные борты, которые вывозят сотрудников посольств. Вечером 16 августа из-за скопления людей США приостановили эвакуационные вылеты из Кабула.