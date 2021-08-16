Афганские военные массово бегут из страны. В Узбекистане после столкновения с МиГ разбился их самолет

Генеральная прокуратура Узбекистана в понедельник, 16 августа, сообщила о массированном незаконном проникновении на территорию страны представителей вооруженных сил Афганистана. Так, по данным правоохранительного ведомства, 14-15 августа воздушную границу незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными военнослужащими этой страны. "Все воздушные суда были принудительно посажены в международном аэропорту города Термез", — говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Интерфакс".

Наряду с этим три афганских военных самолета "Эмбрайер-314", запросившие разрешение на посадку в аэропорту "Хонабад", были перенаправлены в Термез в сопровождении двух "МиГ-29" военно-воздушных сил Узбекистана. Во время перелета произошло столкновение воздушных судов, в результате которого афганский самолет рухнул на территорию Шерабадского района Сурхандарьинской области. Пилоты катапультировались и помещены в госпиталь.

Кроме того, 158 граждан Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно проникли на территорию Узбекистана по проходящей вдоль границы реке Амударья.

По всем данным фактам Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела и проводит следственные мероприятия.

Афганские самолеты послали сигнал SOS в Таджикистане

В свою очередь, власти Таджикистана разрешили самолетам с афганскими военными приземлиться в аэропорту Бохтар на юге страны. "Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку", — сообщили "Интерфаксу" в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

По данным внешнеполитического ведомства, в аэропорту города, где, в частности, находятся подразделения 201-й российской военной базы, высадились около 100 афганских военных.

После взятия Кабула талибами военнослужащие правительственной армии пытаются покинуть страну. 15 августа власти Узбекистана сообщили, что задержали 84 афганских военных, перешедших границу и обратившихся за медицинской помощью, пишет DW.