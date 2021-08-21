"Во вселенной американских комиксов даже хороший русский должен быть мертвым": блогер раскритиковал фильм "Черная вдова" и предложил альтернативный вариант

”Сольник” Наташи Романофф критиковали уже многие. Повторяться смысла не имеет, киноблогеров сейчас хоть самым неприспособленным для этого места жуй. Отмечу только, что в итоге у сценаристов получился не ”сольник” Наташи, а ”сольник” ее сестры Лены.

Именно Лена двигает сюжет вперед, именно эта мечтающая жить в США русская женщина, которая на родине видела только боль и страдания, и заменит покойную Наташу во вселенной ”Марвел”. И недаром ее противником будет самый ”семейный” персонаж — Соколиный Глаз. Ведь Лена очень мечтает о тихом домике, американском семейном счастье, но злобные русские мужики вырезали на корню у нее все, что можно вырезать…

В общем, скорее всего, в следующем фильме Лена сначала будет пытаться убить Соколиного Глаза, потом спасет его детей и сама погибнет. Так как во вселенной американских комиксов даже хороший русский должен быть мертвым.

Часть претензий к сценаристам можно снять, потому что сценаристы, на историю любой страны, кроме своей собственной, внимания не обращают. Не важно, снимают они про французских крестоносцев, шотландских повстанцев, русского императора или Советский Союз.

Тут раздастся вой: но ведь это же комикс. Да, комикс, но почему-то Росомаха или Комедиант с Доктором Манхеттеном сражаются в войнах своей страны. Так почему Красный Страж в 1995 году занимается не тем, что откручивает голову Джохару Дудаеву, а сидит в американском захолустье? Только по одной причине: у Лены должны остаться хорошие воспоминания о мирной счастливой жизни.

Красный Страж — комедийный персонаж, скажете вы. Ну да, комедийный. Но он же вообще ничего не делает. И, что самое смешное, в комиксах все Красные Стражи — харизматичные и волевые персонажи. Хотя комиксы сочинялись во время холодной войны. Такой вот парадокс.

Ну да ладно, то комиксы, а это кино. Но ведь и в кино многих ляпов можно было избежать в два счета. Просто один короткий пример завязки: