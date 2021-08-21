"Во вселенной американских комиксов даже хороший русский должен быть мертвым": блогер раскритиковал фильм "Черная вдова" и предложил альтернативный вариант
”Сольник” Наташи Романофф критиковали уже многие. Повторяться смысла не имеет, киноблогеров сейчас хоть самым неприспособленным для этого места жуй. Отмечу только, что в итоге у сценаристов получился не ”сольник” Наташи, а ”сольник” ее сестры Лены.
Именно Лена двигает сюжет вперед, именно эта мечтающая жить в США русская женщина, которая на родине видела только боль и страдания, и заменит покойную Наташу во вселенной ”Марвел”. И недаром ее противником будет самый ”семейный” персонаж — Соколиный Глаз. Ведь Лена очень мечтает о тихом домике, американском семейном счастье, но злобные русские мужики вырезали на корню у нее все, что можно вырезать…
В общем, скорее всего, в следующем фильме Лена сначала будет пытаться убить Соколиного Глаза, потом спасет его детей и сама погибнет. Так как во вселенной американских комиксов даже хороший русский должен быть мертвым.
Часть претензий к сценаристам можно снять, потому что сценаристы, на историю любой страны, кроме своей собственной, внимания не обращают. Не важно, снимают они про французских крестоносцев, шотландских повстанцев, русского императора или Советский Союз.
Тут раздастся вой: но ведь это же комикс. Да, комикс, но почему-то Росомаха или Комедиант с Доктором Манхеттеном сражаются в войнах своей страны. Так почему Красный Страж в 1995 году занимается не тем, что откручивает голову Джохару Дудаеву, а сидит в американском захолустье? Только по одной причине: у Лены должны остаться хорошие воспоминания о мирной счастливой жизни.
Красный Страж — комедийный персонаж, скажете вы. Ну да, комедийный. Но он же вообще ничего не делает. И, что самое смешное, в комиксах все Красные Стражи — харизматичные и волевые персонажи. Хотя комиксы сочинялись во время холодной войны. Такой вот парадокс.
Ну да ладно, то комиксы, а это кино. Но ведь и в кино многих ляпов можно было избежать в два счета. Просто один короткий пример завязки:
Красный Страж его жена Мелина работают на КГБ. Он — простой солдат, идейный, борется со злом, побеждает террористов, нацистов и прочих упырей. Она — ученый. Но живут они в СССР. Как обычная советская семья. С двумя обычными (если хотите — приемными) советскими детьми. Если хотите — да хоть на территории УССР их поселите, не жалко.
Постепенно СССР, как это и происходит в нашей реальности, начинает разваливаться. И тут группа высокопоставленных генералов КГБ решает создать тайное, теневое правительство. И они банально обманывают Красного Стража, говоря ему, что развал СССР пойдет только на пользу делу коммунизма и вообще временное явление. Страж-то, как патриот, уже хотел было вывернуть наизнанку Горбачева.
И с момента развала СССР до 1995 года Страж работает на эту параллельную теневую структуру. И жена его тоже работает, хотя она-то понимает, что уже никакие государственные интересы уже не представляет. Потом Стража сажают в тюрьму. За что? А за ”чеченскую”, где он то ли правда поубивал женщин и детей, то ли его подставили. После этого пропадает Мелина (на самом деле она не пропадает, ее похитили и промыли мозги). И к девочкам приходит главный антагонист фильма и говорит: ”девочки, мы о вас позаботимся…”
И дальше начинается история сестер в организации Черных Вдов. Где они делают всякое нехорошее.
Просто. Логично. Непротиворечиво. Возможно даже, этот антагонист — давний друг семьи, девочки ему верят, он учил их кататься на велосипеде и дарил ”жувачку”.
Но нет, как же мы без женщины, мечтающей жить в США обойдемся? Ну и что, что это клише со времен первых ”бондиан”?
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