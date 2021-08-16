Теперь в Ласнамяэ можно круглосуточно купить цветы

С начала августа на парковке у ласнамяэского магазина Prisma цветы можно покупать круглосуточно в трех цветочных киосках, которые будут работать круглый год. Все цветочные киоски открыты каждый день — один круглосуточно, а два других с 9:00 до 21:00.

”Открытие первой улицы цветочных киосков Ласнамяэ позволит местным жителям покупать цветы даже рано утром или поздно вечером. А почему бы не удивить своих близких ночью? С точки зрения месторасположения, парковка у ласнамяэского магазина Prisma — очень подходящее место, поскольку и сам магазин открыт круглосуточно”, — сказал член правления Capfield Рубен Горнищев.

Руководитель фирмы Marleen Lilled OÜ Артур Аделевич прокомментировал открытие киосков так: ”Мы рады, что можем подарить жителям Ласнамяэ возможность покупать цветы в любое время суток. Больше нет необходимости ездить по ночам в центр города, когда неожиданно возникает желание или необходимость купить букет цветов”.