ВИДЕО | Хаос и паника. Афганцы покидают захваченный "Талибаном" Кабул

Военные США пытаются вернуть контроль над аэропортом, чтобы эвакуировать из страны представителей дипмиссий и оставшихся в стране иностранцев.

Сообщается, что в аэропорту погибли как минимум 8 человек — трое из них после того, как попытались улететь в техническом отсеке американского самолета.

Коммерческие рейсы приостановлены. Президент Гани покинул страну в воскресенье. В тот же день талибы заявили о взятии Кабула, и что они ждут полной передачи власти.

No words can describe these scenespic.twitter.com/NTBX38n5wA — Ali Folladwand | علی فولادوند (@drfolladwand) August 16, 2021

Спустя 20 лет после того, как их свергли западные союзники под руководством США, "Талибану" удалось захватить почти всю страну. Это произошло после начала вывода иностранных войск из страны.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021