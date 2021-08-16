Трамп призвал Байдена к отставке после захвата Кабула талибами

После захвата талибами столицы Афганистана Кабула, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена к отставке. "Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", — сказал он в воскресенье, 15 августа, в Вашингтоне. Трамп также раскритиковал политику действующего президента США в сфере иммиграции, экономики и энергетики.

Трамп уже неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее". В другом своем заявлении 15 августа экс-президент США написал: "То, что Джо Байден натворил в Афганистане, — невероятно" и "войдет в историю как одно из крупнейших поражений американцев".

При администрации Дональда Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020-го стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года. Параллельно Гиндукуш стали покидать войска других стран НАТО, в том числе Германии.

Республиканцы критикуют "провальный" вывод войск

Талибы, после десятидневного победного марша по Афганистану 15 августа достигли пределов Кабула. Правительство Афганистана выразило готовность передать им власть, а президент страны Ашраф Гани бежал за границу. В сообщении, выложенном на своей странице в Facebook, он признал поражение. Боевики радикального исламского движения "Талибан" позднее праздновали победу в президентском дворце в Кабуле.

Лидеры Республиканской партии США раскритиковали президента Байдена за "провальный" вывод войск из Афганистана. "Провальный вывод войск и сумбурная эвакуация американцев и их помощников стали позорной неудачей американского руководства", — заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнел 15 августа. По его мнению, у США была возможность "предотвратить эту катастрофу".