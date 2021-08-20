Белые пошли! Миколог Анатолий Тарасов — о тонкостях грибной охоты

Но, как говорится, недолго музыка играла. Рядом нашли ещё один и… больше ни-че-го. Переезжаем в другой район.

Белый гриб (Boletus edulis). По праву считается самым главным трубчатым грибом наших лесов. Обладает превосходными вкусовыми качествами. Не требует предварительного отваривания. Не случайно его называют ”царём грибов”.

Забавная сценка по дороге: коровы с любопытством рассматривают то ли журавлей, то ли странного дяденьку с фотоаппаратом.

Решаем обследовать как можно большее количество мест. Забегая вперёд, скажу, что таковых оказалось пять, плюс накрутили сотни полторы километров на машине.

Дождь то прекращается, то с новой силой начинает барабанить по крыше машины. В целом погода мрачная. Прикидываю, в лесу будет темно и мокро, что отразится на качестве фотоснимков.

Встаём с женой рано и несмотря на дождь за окном, хоть и нехотя, но собираемся. Лёгкий завтрак, и загружаемся в авто: термос с кофе, бутерброды, тара под грибы — пара корзинок и… 5 вёдер (а как же — лучше перебдеть).

”Торопиться не надо”, — подсказывал внутренний голос, похожий на голос товарища Саахова из кинофильма ”Кавказская пленница”, лучше олимпиаду посмотри, к тому же и погода ”нелётная”. Но, и ”тихая охота” — пуще неволи. Надо ехать, а то ”все грибы ханурики городские соберут” — ещё одна цитата из ещё одного незабвенного киношедевра.

Если в первых числах августа торговцы грибов на рынках сообщали о единичных находках белых, то другие мои корреспонденты, правда, чуть позже и вовсе разбушевались: счёт у некоторых пошёл на десятки и даже сотни, а один знакомый ”бил себя в грудь кулаком”, утверждая, что 6 августа он собрал около трёхсот белых. Пусть это останется на его совести, а впрочем, чем чёрт не шутит…

И это не вызывает удивления, ведь погодные условия для роста грибов близки к идеальным — тепло, влажно, перепад дневных и ночных температур около 10 градусов. Кроме того так называемые грибы-колосовики по причине устойчивой жары напрочь отсутствовали в этом году, а значит грибница не растратила свою энергию.

Но и здесь картина повторяется: опять только две штуки

На примере этого гриба можно убедиться в том, что белые и вообще трубчатые грибы лучше не срезать, а выкручивать, ибо в первом случае значительная часть гриба, а именно ножка, останется под землёй. Потери ценного продукта могут доходить до одной трети и более. А выкручивание или срезание для грибницы значения не имеет.

И снова ”в путь, в путь, в путь”, как поётся в песне.

Белые грибы при благоприятных погодных условиях растут очень быстро: от 2,5 см и выше в сутки, поэтому, когда начинается слой, важно не упустить момент.

Очередной переезд, и сразу что-то новенькое

А этот гриб, бывает путают с белым. Хоть они и одного семейства, тем не менее имеют видимые отличия. У белого более светлая ножка. При надавливании на гименофор — нижнюю часть каштаново-коричневой, тёмно-бурой или шоколадно-коричневой шляпки этого гриба, он синеет и буреет. Это Польский гриб (Imleria badia). Гриб съедобен.

В это трудно поверить: в некоторых источниках утверждают, что самый крупный белый гриб весил свыше 10 кг, при диаметре шляпки 58 см. Гриб, по сообщению Московского радио, был найден в 1961 году. Белый обладает и лечебными свойствами.

В одном из очередных мест находим довольно редкий молоденький краснокнижный гриб.

Ежовик коралловидный (Hericium coralloides). Удивительный по красоте гриб. Встречается довольно редко. Растёт на пнях и гниющей древесине лиственных пород. Данный экземпляр на берёзе.

Заключительный, пятый регион поездки, внёс в нашу грибную ”копилку” ещё… Сколько вы бы думали белых? Правильно, как всегда в этот день — пару штук.

Теперь о том, какие сковородочные грибы нам вообще повстречались, кроме названных выше: лисички, сыроежки разных мастей, два напрочь червивых подберёзовика, подгруздки, говорушки, скрипицы (этот гриб путают с груздем). Подосиновиков, на удивление, не повстречали вообще. Не заглядывали туда, где растут маслята. Пожалуй, больше ничего не припомню.

Снимки сделаны 8 августа 2021

P.S. Сегодня опять позвонил знакомый, тот самый, который в прошедшую пятницу ”собрал около трёхсот белых”. Поведал мне, что принёс из леса ведро белых, видел ”море” подосиновиков, но даже не подходил к ним. После таких новостей не нахожу себе места… А может, успокоиться, сесть и перечитать ”Приключения барона Мюнхгаузена”?

Но, как бы там ни было, можно констатировать: пошёл слой белых. А там и другие подтянутся. Всё только начинается.

Успехов вам, дорогие читатели, на грибном поприще! И, как говорится, ни шляпки ни ножки!

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