Мужчина за окном: богатый эстонский бизнесмен помешался на бывшей возлюбленной

Позапрошлой зимой жительница столицы Юлле выставила на продажу свою уютную квартиру на окраине города. Ей и в голову не могло прийти, что ее недвижимость используют в целях слежки за соседкой из квартиры сверху. Зеленый район, большой дом, квартира на пятом этаже: три комнаты, 80 квадратных метров, свежий ремонт.

Одним январским днем 2020 года с маклером связался Тайво: он хотел прийти посмотреть квартиру. Солидный и спортивный 44-летний мужчина казался перспективным клиентом.

Несколько дней спустя после осмотра недвижимости Тайво написал на электронную почту маклера, сообщив, что квартира ”произвела на него весьма хорошее впечатление”. ”Вероятно, моя просьба покажется необычной. Но не могли бы Вы спросить у собственника, возможно ли нам с супругой остаться в квартире на одну ночь? Разумеется, мы согласны за это заплатить или внести деньги на депозит. Если возможно, не могли бы вы устроить это завтра или послезавтра?” — продолжал Тайво.

В желании переночевать в интересующей покупателя квартире нет ничего необычного. Напротив, многие консультанты по недвижимости даже рекомендуют заночевать в новом доме перед его покупкой: благодаря этому можно получить представление о будущих соседях, оценить качество сна, выяснить, не бьет ли свет в окно.