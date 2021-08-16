ВИДЕО | Путешествие на Аэгна: как живет остров, который на самом деле — часть Таллинна

" Аэгна является ближайшим к материковой Эстонии островом. В летний период он пользуется популярностью среди жителей и гостей эстонской столицы, приезжающих сюда полюбоваться природой и отдохнуть на одном из двух пляжей — пишет автор в описании к ролику.

Аэгна находится в Финском заливе, в 14 километрах от города Таллинна . Его площадь составляет чуть менее трёх квадратных километров. Остров относится к центральной части столицы Эстонии — Таллинну. В качестве постоянных жителей по состоянию на 2020 год здесь были зарегистрированы 6 человек".

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