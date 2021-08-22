”Тере”, ”конишуа” и совместное пение через тысячи километров: японский дирижер выучила эстонский и выстроила музыкальный мост между нашими странами

Была середина января: снегопады, сугробы по пояс. Аяка Уеда — японский дирижер, говорящая по-эстонски — сидела в своем доме в Кадриорге и размышляла. О том, как было бы здорово, если бы эстонцы и японцы запели вместе. Но как тут споешь, когда вокруг царит коронавирус.

Все просто — надо всего лишь создать виртуальный объединенный эстонско-японский хор.

35-летняя Аяка, руководитель смешанного хора учителей и родителей учеников Образовательной коллегии Старого города, связалась со своим другом и дирижером Таку Сато. Он живет в Японии, но его хор Baltu поет песни исключительно из стран Балтии.

Таку бывал на Певческом празднике в Эстонии и успел прочувствовать невероятную атмосферу пения многотысячных хоров. И идея Аяки сразу пришлась ему по вкусу.

И пошло-поехало. Аяка и Таку создали серию выпусков на YouTube.

Беседа в них велась по-японски, выпуски были снабжены эстонскими субтитрами, а разговор велся об отличиях в хоровой музыке в Эстонии и Японии. О том, как правильно произносить те или иные звуки и сочетания букв, и о прочих подобных делах. Аяка погрузилась в исследование того, что японцам труднее всего воспроизводить, исполняя эстонские песни.