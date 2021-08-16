Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1300

Вечером в воскресенье спасательная служба Гаити объявила, что, по последним данным, в результате землетрясения погибли 1297 человек. Травмы и увечья получили более шести тысяч человек.

Глава гаитянской спасательной службы Джерри Чандлер накануне сказал журналистам, что больницы в регионе землетрясения переполнены ранеными. Телекомпания CNN передает со ссылкой на администратора одной из них, больницы Св.Антония в городе Жереми, что медикам пришлось поставить палатки во дворе.

"Сейчас самый срочный вопрос — это медицинское обеспечение. Мы начали отправлять медикаменты и персонал в учреждения, пострадавшие от землетрясения. Определенное число нуждающихся в особой экстренной помощи эвакуировано, мы эвакуируем еще сегодня и завтра", — сказал на пресс-конференции премьер-министр Гаити Ариэль Анри.

Gran Ri Vil Jeremie pic.twitter.com/RBPStzMOxE — JCOM Haïti (@JCOMHaiti) August 14, 2021

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился примерно в 8 км от города Пти-Тру-де-Нипп. Толчки ощущались в густонаселенной столице Гаити Порт-о-Пренсе (в 125 км оттуда) и в соседних странах.

В регионе продолжаются повторные толчки, один из них, поздно вечером в субботу (в Европе уже было утро), был особенно сильным — 5,8 балла по данным Геологической службы США. Какой дополнительный ущерб он нанес, пока не известно.

Премьер Анри, облетев зону бедствия на вертолете, объявил в ней чрезвычайное положение сроком на месяц.

Спасательным работам в районе землетрясения в ближайшее время может помешать еще одно стихийное бедствие. Метеорологи предупреждают, что Гаити лежит на возможной траектории тропического шторма "Грейс", и в понедельник и вторник здесь могут случиться мощные ливни с наводнениями и оползнями.

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