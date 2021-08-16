16.08.2021, 09:02
ВИДЕО | В аэропорту Кабула царит хаос: люди пытаются влезть в самолеты, военные стреляют в воздух(67)
AFP
Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как толпа прорвалась на летное поле, пишет ТАСС. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на очевидцев.
В свою очередь телеканал BFM приводит на своем сайте видеозаписи очевидцев из Twitter, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.
Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.