Лукашенко нашел виновников развала СССР

Он убежден, что Ельцин и Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, и потому она развалилась. ”Так уже упорядочить хотели [личные] отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл”, — заявил политик.