Лукашенко нашел виновников развала СССР(16)
Он убежден, что Ельцин и Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, и потому она развалилась. ”Так уже упорядочить хотели [личные] отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл”, — заявил политик.
По мнению Лукашенко, Беловежские соглашения продемонстрировали ”безмозглость и неспособность” тогдашнего руководства Союза управлять страной.
18-21 августа 1991 года в стране произошли события, получившие название ”августовский путч”. Официальные лица и органы государственной власти их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти. Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.
В декабре 1991 года руководители РСФСР, Украинской и Белорусской ССР заключили Беловежские соглашения, после ратификации которых Советский Союз перестал существовать.