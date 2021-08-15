"Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?". Европейские политологи написали биографию оппозиционера

Их книга объясняет эти противоречия тем, что Навальный всегда хотел быть "нормальным" политиком в стране, где нет конкурентной политики.

Авторы признают, что их герой может показаться полным противоречий — "либерал, который делал националистические и даже расистские заявления", "патриот России, который призывает к санкциями против российских властей", "демократ, сильной рукой направляющий свое движение".

Авторы книги "Навальный: Заклятый враг Путина, будущее России?" — доцент Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Бен Нобл, аспирант Кентского университета Морван Лаллуэ и докторант Бременского университета Ян Матти Доллбаум. Они задались целью оставить в стороне моральные оценки и попытаться понять политика, его окружение и сторонников — со всеми не свойственными европейским политикам парадоксами.

Борьба этих позиций отразилась в колебаниях правозащитной организации Amnesty International , сначала признавшей Навального узником совести, затем лишившей его этого статуса, но в конце концов этот статус ему возвратившей.

Как и в остальных вопросах внешней политики, от лагерей для уйгуров в Китае до протестов в Беларуси, западная общественность разделилась по идеологической линии. Праволиберальные и консервативные политики увидели в Навальном героя-демократа, левые публицисты усомнились в том, что оппозиционер заслуживает поддержки, указав на его националистическое прошлое.

Имя Навального зазвучало в парламентах, стало регулярно появляться на первых полосах европейских и американских газет — и в вечерних новостях по телевизору; его узнал всякий интересующийся новостями житель Европы и Америки .

Отравление, лечение в Германии , фильм о "дворце Путина", расследование об отравителях, приговор, разгром штабов по стране и признание их и Фонда борьбы с коррупцией ( ФБК ) экстремистскими организациями (еще раньше ФБК признали еще и иностранным агентом - прим. Би-би-си) весь последний год события в жизни Алексея Навального становились главными политическими новостями из России .

Авторы смотрят не только на действия Навального — но и реакцию на них простых россиян, молодых и пожилых, из столицы и провинции.

Авторы приводят и аргументы провластных комментаторов о том, что у Навального якобы нет позитивной повестки, только негативная — но показывают их несостоятельность, разбирая его программу и развитие экономических взглядов политика от праволиберальных к левым, вопреки его ближайшему окружению, оставшемуся на правых позициях.

Книга вообще не обходит спорные моменты. Она упоминает и кампанию "Хватит кормить Кавказ", в которой авторы отмечают элементы ксенофобии; и призыв Навального ввести визовый режим со странами Центральной Азии; и обвинения в харрасменте, озвученные бывшей сотрудницей предвыборного штаба Екатериной Патюлиной против ее начальника Леонида Волкова (Волков признает, что был влюблен в нее и сожалеет об отправленных сообщениях, но харрасмент отрицает).

Для русскоязычного читателя многое в этой книге будет очевидным. Впрочем, пришедшее в политику в конце 2010-х поколение вряд ли помнит некоторые эпизоды — например, участие Навального в националистическом проекте "НАРОД" вместе с Захаром Прилепиным и петербуржцем Сергеем Гуляевым (спонсировал проект политтехнолог Станислав Белковский ).

Собирающие миллионы просмотров видео с домами и бизнесами чиновников расширяют аудиторию Навального; эта же аудитория становится объектом политических кампаний, присоединяется к штабам в качестве волонтеров, а когда власть идут на новые репрессии — выходит на улицу.

Статус Навального как "известного, харизматичного и умело использующего СМИ оппозиционного политика в системе, которая не любит инакомыслящих", — результат работы в этих трех измерениях, уверены политологи. Расследования, участие в выборах и организация протестов неразрывно связаны между собой.

Издание прослеживает эволюцию его взглядов и контекст, в котором он сформировался и существует сейчас, через три главных роли ("три измерения", в терминологии авторов), которые совмещает в себе Навальный: борца с коррупцией, политика и протестующего.

Именно истории из регионов — самое интересное для российского читателя в книге. Среди них — сравнение судьбы движения "За честные выборы" в Ростове-на-Дону, где после почти двадцатилетнего правления губернатора Владимира Чуба не было сильной оппозиции, и в Перми, известной с перестроечных времен как оплот либерализма.

В обоих миллионниках, несмотря на всю разницу между ними, пришедшее в политику на волне митингов 2011-2012 гг. поколение столкнулось со скепсисом оппозиционеров и правозащитников старой школы.

Именно это поколение стало основой движения, которое построила команда Навального. В 2017 году, когда после выхода фильма "Он вам не Димон" протесты прошли в 154 российских городах, для их организации уже не потребовались координационные советы, где встречались бы заслуженные активисты и новички, пишут авторы. Было создано новое движение, на основе которого возникли штабы Навального в регионах.

"Таким образом, не будет преувеличением сказать, что эти протесты ознаменовали рождение нового поколения активистов в России", — пишут политологи.

Они вообще показывают глубокий интерес к поискам российских зумеров, в том числе часто цитируют интервью с его представителями от рядовых волонтеров из провинции до локальных знаменитостей вроде студента и фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

И дважды приводят слова популярной у протестной молодежи песни рэпера Face: "Быть против власти — не значит быть против родины".

Кто кого использует? О сторонниках Навального

Политологи разбирают данные соцопросов, рассказывают личные истории волонтеров и даже анализируют профили в соцсетях, пытаясь ответить на вопрос: кто поддерживает Навального и готов идти на конфликт с окружением и властью, выходя на митинги или работая в его штабах?

Это люди разного достатка и частого разного возраста, а вовсе не "богатые дети", как утверждают их оппоненты, пишут авторы. Несовершеннолетние составили только пятую часть среди участвовавших в соцопросах сторонников Навального.