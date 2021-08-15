15.08.2021, 14:18
ЭОК назвал суммы премий: Лехис получит 95 000 евро, остальные шпажистки — по 50 000 евро(5)
Foto: Andres Putting
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) огласил суммы премий, которые полагаются завоевавшим медали на Играх в Токио эстонским шпажисткам и их тренерам, пишет rus.err.ee.
Согласно ходатайству, направленному в Министерство культуры, ставшие олимпийскими чемпионками в командном зачете Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Катрина Лехис и Эрика Кирпу получат по 50 000 евро каждая.
Тренер женской сборной Эстонии по фехтованию на шпаге Кайдо Кааберма получит 20 000 евро. Отдельные премии по 20 000 евро полагаются и личным тренерам каждой из шпажисток.
Лехис и Новоселова также ждут отдельные премии за бронзовую медаль, которую Катрина завоевала на Олимпиаде в личном турнире шпажисток. Спортсменка получит еще 45 000 евро, а ее тренер — еще 22 500 евро.