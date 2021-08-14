ЮБИЛЕЙ: 30 лет с момента создания эстонского национального ИКТ-регулятора

"Последние 30 лет были революционным временем для индустрии связи, когда появились почти все повседневные средства связи, которыми мы пользуемся сегодня. В те времена, когда единственными средствами связи были жужжащее радио и телевизор в углу дома и, для немногих счастливчиков, проводной телефон, этот скачок был просто невообразимым", — говорит Каур Каяк, генеральный директор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Тридцать лет назад, 14 августа 1991 года, Правительство Эстонской Республики утвердило Положение об инспекции электросвязи с целью надзора за радиооборудованием, обеспечения эффективного использования радиосвязи и устранения радиопомех. Бюджет составил 400 000 рублей, а автопарк состоял из автомобилей Москвич 2141 и ВАЗ 2021 Нива. Через четыре дня была провозглашена Эстонская Республика, и во время августовского путча проводился круглосуточный мониторинг.

В честь знаменательного юбилея Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выпустил книгу, в которой освещены все события, произошедшие за последние 30 лет в сфере ИКТ.

Во вторник, 10 августа, все руководители ИКТ-регулятора за последние 30 лет собрались, чтобы вспомнить старые времена и поставить новые цели. Обсуждался широкий спектр тем — от космоса до 5G.

Сегодня в отделе связи Департамента защиты прав потребителей и технического надзора работают 26 человек, которые развивают высокоскоростной интернет по всей Эстонии, улучшают мобильную связь в приграничных районах, занимаются кибербезопасностью и всевозможными другими темами, немыслимыми в недавнем прошлом. Развитие коммуникаций есть и будет постоянным поиском компромиссов. Эстония прекрасно справилась со всем этим. Большое спасибо всем нам!