ФОТО | На митинге у парламента Литвы — судимые политики и "звезды" преступного мира

В митинге приняли участие 5000 человек. Он должен был длиться до 17 ч., но и после этого на площади Независимости осталось немало людей, они заблокировали выходы из парламента. В результате митинг перерос в беспорядки – в полицейских стали бросать камни, а стражи порядка усмиряли взбунтовавшуюся толпу слезоточивым газом.

Днем на митинге можно было увидеть немало "прославившихся" личностей. Были в их числе и активные распространители теорий заговора с криминальной биографией.

Андрюс Лобовас

Андрюс Лобовас, который с трибуны кричал о либерал-фашистской власти, сам наклеил на телефон нацистскую наклейку, а на плече сделал татуировку - образ Адольфа Гитлера. Он весь день провел на митинге, а когда начались беспорядки с громкоговорителем в руках продолжал накалять атмосферу.

В молодости он дважды был судим за угон автомобилей. Вышел из тюрьмы в 2000 г. и стал тату-мастером. Он гордится тем, что не платит налоги.

Он появился и активно проявлял себя публично во время скандала в Гарляве, был активным сторонником Драсюса Кедиса и Неринги Венцкене. Он организовал митинг у Кедайняйского суда, был осужден за оскорбление суда и за то, что мешал работе судей. Получил штраф 13 000 литов.

Лобовас распространяет сплетни о том, что вакцина делает людей инвалидами, после прихода коронавируса его идеи стали очень популярными. Он отрицает опасность COVID-19, называет вакцину "коктейлем смерти и болезней". Когда начался карантин, он не соблюдал его требования и продолжа делать тату.

Антанас Кандротас-Целофанас

Антанас Кандротас из Каунаса прославился в прошлом году своими фильмами в фейсбуке, он пытался попасть в парламент, а позже участвовал в организации "Марша в защиту семей". 10 августа, когда начались беспорядки, он публично призывал людей приходить к парламенту.

Кандротас может оказаться за решеткой, поскольку он был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за участие в растрате чужого имущества, однако приговор пока не вступил в силу, жалобу рассматривает Литовский апелляционный суд.