Ливийские гастроли ЧВК Вагнера: что хранится в планшете наемника

Мы сопоставили это с составленной украинскими волонтерами базой "Миротворец", где вместе с позывными указаны имена предполагаемых бойцов "Вагнера", а также с утекшим в СМИ докладом ООН о присутствии группы в Ливии.

Однако при увеличении масштаба карт можно увидеть красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Могли ли это быть сослуживцы владельца?

Никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось.

Официально ЧВК Вагнера не существует — наемничество запрещено российским и международным законодательством. Однако, по разным оценкам, за последние семь лет хотя бы один контракт с "Вагнером" заключили до 10 тысяч человек.

Карты совпадали с найденной на планшете съемкой безлюдных улиц Айн-Зары, сделанной беспилотником. К тому моменту жители уже покинули район.

Но самыми интересными были военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где бойцы "Вагнера" воевали с ПНС в феврале-мае 2020 года.

В памяти устройства были десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников. Были и несколько скачанных книг, включая Mein Kampf, "Игру Престолов" и руководство по виноделию.

Привезя планшет в Лондон , мы поместили его в специальный чехол, блокирующий сигнал, — чтобы нельзя было отследить его местоположение или дистанционно стереть данные.

Вероятно, он принадлежал одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара и против признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС).

Поздним вечером в начале февраля нам позвонил один из источников в Ливии: в зоне боев на западе страны солдаты нашли забытый кем-то планшет Samsung.

Планшет и документы дают представление о масштабах операций группы в этой стране и позволяют предположить, что ее поддерживают на самом высоком уровне, несмотря на последовательное отрицание российскими властями любых связей с "Вагнером".

Как рассказал в интервью один из бывших бойцов, наименее опасным видом командировки считается охрана — объектов или физических лиц. А боевые действия, в которых можно погибнуть, — обозначаются как "красная" зона. Сами наемники понимают, что в случае гибели их тела могут не вернуть на родину.

После прохождения медкомиссии, полиграфа и краткой физической подготовки бойцов отправляют за границу в разные зоны конфликта. Оплата зависит от того, насколько опасны условия командировки.

Вторым условием стали хорошие зубы, так что некоторым наемникам перед поездкой в Молькино приходится удалять по три-четыре зуба, чтобы к ним не придралась медицинская комиссия, рассказал один из бойцов.

Как стало известно Би-би-си, в последние полгода для трудоустройства в ЧВК появилось два новых необходимых условия: во-первых, все бойцы должны теперь пройти обязательную вакцинацию от Covid-19.

Затем наемников проверяют на физическую подготовку и благонадежность, после чего отправляют в неофициальный тренировочный лагерь "Вагнера" под Краснодаром, находящийся рядом с военной базой.

У ЧВК Вагнера нет никакой официальной регистрации, и наемников в нее не трудоустраивают: вместо этого, как объясняют бывшие бойцы, они заключают краткосрочные контракты с мелкими компаниями-однодневками на конкретную работу — к примеру, по охране нефтяных скважин.

Один из них рассказал, что в любой момент в период активных боевых действий с сентября 2019 года по июль 2020-ого в Ливии находились до 1000 бойцов Вагнера.

Об этом же говорят и двое бывших бойцов группы, с которыми мы поговорили на условиях анонимности.

"Командировки" в другие зоны конфликтов после Донбасса — насколько мы можем судить, обычная практика для ЧВК Вагнера.

Согласно базе "Миротворец", его личный номер — М-1913, что, скорее всего, значит, что он присоединился к "Вагнеру" довольно давно — пять или шесть лет назад, когда группа участвовала в боях на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины .

Таким образом, один из позывных с планшета — "Метла" — может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа.

Около шести утра, рассказывает он, их отвезли в маленький сарай у соседского дома.

Ливийские власти считают, что в то время в Бин-Гашире располагалась база "Вагнера". Семью, по словам выжившего мужчины, несколько часов возили в грузовике-рефрижераторе, после чего вернули назад на ферму в Эспиа.

Сначала их привели на ферму, где находились еще несколько десятков людей — по его воспоминаниям, 20-35 человек, а затем еще на одну, где им завязали глаза и связали руки.

Всю семью обыскали, после чего отвезли в город Бин-Гашир примерно в 20 минутах езды от дома.

По его словам, днем 23 сентября 2019 года на дороге он встретил группу вооруженных людей, которые начали стрелять в воздух. Они преследовали его до дома отца, вспоминает он, — шесть или семь иностранцев вошли через заднюю дверь.

В апреле этого года съемочная группа Би-би-си отправилась в деревню, чтобы поговорить с одним из двух выживших. Из соображений безопасности мы не называем его имя.

Одно из мест, обозначенных на картах в планшете, — деревня Эспиа в 45 километрах к югу от Триполи. Два года назад там была похищена семья из пяти человек, трое из них были убиты. Похитители говорили по-русски, их мотивы остались неизвестными.

По его словам, у многих бойцов "Вагнера" есть судимости, из-за чего они не могут поступить на службу в регулярную армию или устроиться на работу в правоохранительные органы.

"О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: "А вот бы туда полететь, а вот бы то". Потому что каждая страна, где дается контракт, — это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], — нет денег".

Пока средняя зарплата в маленьких городах остается на уровне 20-30 тысяч рублей, зарплата за работу на "Вагнер", по словам бывшего бойца, может превышать среднюю по городу в 10 раз. Своих сослуживцев он называет "современными викингами".

Один из бывших бойцов подчеркивает, что главная мотивация как ЧВК Вагнера в целом, так и отдельных наемников, — деньги. Многие родом из провинции, где сложно найти достойно оплачиваемую работу.

Еще одно наследие "Вагнера" в Ливии, на которое указывает попавший к нам планшет, — минные поля.

Говоря об обращении с пленными, второй бывший "вагнеровец" открыто признал, что человека могут убить, если он не представляет ценности как информатор: "Никто их лишний раз не собирается кормить".

По словам одного из бывших наемников, с которыми мы поговорили, в ЧВК Вагнера нет правил, регламентирующих отношения бойцов с местным населением: "Все [отдается] на откуп обстоятельствам и личному пониманию каждого, как нужно действовать в тех или иных ситуациях".

Би-би-си известны и другие свидетельства убийств гражданского населения, в которых обвиняют бойцов "Вагнера". Все известные нам жертвы — это люди, случайно оказавшиеся в местах активных боевых действий.

Некоторые люди, называющие себя его друзьями, в соцсетях утверждали, что он не ездил в Ливию с ЧВК Вагнера. По их словам, он находится дома в России.

По данным "Миротворца", Анданов мог быть причастен к внесудебным убийствам пленных в ходе конфликта на востоке Украины. Согласно этой же базе, в последнее время он находился в Северной Африке.

Всего через несколько часов после похищения солдаты правительственных войск опубликовали в интернете фотографию Анданова в Бин-Гашире. На снимке нет даты.

Выжившему мужчине в какой-то момент удалось разглядеть своих похитителей. Когда корреспондент Би-би-си показал ему фотографии нескольких бойцов "Вагнера", сделанных в тот период в Бин-Гашире, он опознал одного из них и считает, что одним из нападавших может быть Владимир Анданов, известный по своему позывному "Ваха".

Кроме него выжил лишь один из его братьев, оставшийся без ноги в результате ранения.

"Один из них достал оружие, и в этот момент я все понял. Я понял, что он будет стрелять. Когда он начал стрелять, я упал на бок и притворился мертвым".

Некоторые из мужчин затем сели обратно в машину, двое остались у здания с автоматами Калашникова.

Есть в списке оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты.

В разделе "Техника" — заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и на 44 внедорожных бронированных автомобиля.

Помимо планшета мы также получили 10-страничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года. Этот список, вероятно попавший в руки ливийцам в ходе боев на юге Триполи, передал нам источник в ливийской разведке, занимающийся изучением операций "Вагнера" в Ливии и, в частности, роли наемников в наступлении на столицу.

Об этом нам говорили и местные жители, показывая фотографии и видео мин, спрятанных в жилых районах.

По словам военного прокурора Мохаммеда Гаруды, мины типа "ПОМ-2" встречаются наиболее часто и представляют наибольшую опасность для мирных жителей, которые возвращаются в свои дома после объявления перемирия в Триполи летом 2020 года.

Шесть из них обозначены как "МОН-50" — этот тип мин, так же как и другие аналоги российского или советского производства — "ПОМ-2" и "ПМН-2", упоминались в докладе Human Rights Watch: по данным исследователей, раньше эти мины в Ливии не встречались и, вероятнее всего, их завезли туда сравнительно недавно.

Всего мы насчитали 35 точек на карте, которые, как мы полагаем, относятся к заминированным позициям — большинство из них расположены в жилых районах Айн-Зары.

На одной из карт мы обнаружили черные точки — заминированные позиции, некоторые из которых помечены названиями самих мин — например, ОЗМ — или словами вроде "заминированный район". В некоторых случаях точки подписаны позывными бойцов, которые могут быть ответственными эти позиции. В этом контексте, в частности, встречается позывной Федора Метелкина "Метла".

Разные документы "Вагнера" — такие, как ливийская заявка, — могут быть адресованы "генеральному директору". Существуют предположения, что так могут обозначать Пригожина.

На второй странице мозамбикской заявки снова встречается подпись Д.У., но на этот раз вверху документа в качестве адресата значится ООО "Евро Полис". Это российская компания, которая занималась разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии.

Уткина, бывшего командира отряда спецназа ГРУ минобороны, считают основателем и главным руководителем ЧВК Вагнера, его же называют "Девятый". Ранее он был известен под позывным "Вагнер" (отсюда и название группы) — как считается, из-за своего интереса к нацистской Германии, в которой музыка выдающегося немецкого композитора XIX века была особенно популярной.

В верхнем углу документа под словом "Утверждаю" стоит подпись — инициалы Д.У. и цифра 9. Те же инициалы встречаются на ливийских документах и, предположительно, относятся к человеку по имени Дмитрий Уткин.

Среди предоставленных Би-би-си документов есть и заявка на восполнение поврежденной в ходе боевых действий техники от сил "Вагнера" в Мозамбике, датированная ноябрем 2019 года.

"Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие стратегически важные, если не секретные, технологии, — говорит Кобб-Смит. — [Частные военные] компании, такие как Blackwater, также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что в их полномочиях запрашивать танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники."

По его словам, многие из перечисленных позиций — это современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии.

"Я сильно сомневаюсь в том, что какая-либо другая частная военная компания — если "Вагнер" так вообще можно назвать — пользуется хотя бы приблизительно такой же поддержкой, какая следует из этого документа", — говорит эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит.

О ЧВК Вагнера впервые стало известно в 2014 году во время боев на востоке Украины — тогда это была лишь одна из множества частных военных компаний и волонтерских бригад, поддерживающих самопровозглашенные республики. Но всерьез о "Вагнере" заговорили в 2016 году в связи с их сирийскими операциями против "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

В них, в частности, сказано: "В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" […] большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении."

Министерство иностранных дел России сообщило Би-би-си, что "данная тема уже неоднократно комментировалась" и сослалось на предыдущие заявления в этой связи.

В январе 2020 года президента Владимира Путина спросили о присутствии российских наемников в Ливии, на что он ответил: "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают".

В комментарии Би-би-си Евгений Пригожин вновь заявил, что не имеет отношения к "Евро Полису" или "Вагнеру". "Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь", — добавил он.

"Это как в "Гарри Поттере" Волан-де-морт — его имя не произносится вслух. Тема является неким табу. Не стоит говорить [об этом]. Иначе окажешься в железном контейнере с разбитым лицом и проведешь там несколько недель".

Один из наших собеседников среди бывших наемников говорит, что в самой "конторе" — как сами бойцы называют ЧВК Вагнера — Пригожина не обсуждают.

При этом в ноябре 2018 года он присутствовал на встрече российского министра обороны с ливийским генералом Халифой Хафтаром — на опубликованных кадрах визита за столом переговоров заметно выделяется человек в гражданской одежде.

Кроме того, СМИ сообщали о сделке между российской компанией "Евро Полис" и сирийским правительством, по которой бойцов "Вагнера" нанимали для захвата и охраны нефтяных месторождений в районе Пальмиры. По условиям договора, "Евро Полис" якобы получал 25% доходов от этих месторождений.

В марте этого года сирийский мужчина обратился в российский Следственный комитет с требованием возбудить дело против бойцов Группы Вагнера, которых он считает причастными к исчезновению и убийству своего брата в 2017 году. На опубликованном в интернете видео мужчину пытают и в конце концов отрезают ему голову люди, говорящие по-русски.

Операции Группы Вагнера не ограничиваются Сирией и Ливией — в Центральноафриканской Республике (ЦАР) их нанимает местная армия для помощи в борьбе с местными повстанцами за контроль над алмазными месторождениями. Три года назад в ЦАР были убиты три российских журналиста, расследовавших деятельность "Вагнера" в стране.

Сообщается и о присутствии "Вагнера" в других африканских странах, включая Судан и Мозамбик. В мозамбикской заявке на восполнение техники, к примеру, содержится детальное описание столкновений с местными повстанцами.

Однако наиболее подробное представление об операциях "Вагнера" дает именно планшет, оставленный отступающими наемниками в районе Триполи.

Гражданская война, в которую Ливия погрузилась после свержения Муаммара Каддафи, продолжалась 10 лет. Лишь в марте этого года в стране начало работать единое переходное правительство, пришедшее на смену двум противоборствующим органам власти, которых поддерживали иностранные государства.

По условиям достигнутого в октябре 2020 года перемирия, все зарубежные бойцы должны были покинуть страну.

И владелец попавшего к нам планшета, и его сослуживцы давно оставили места, отмеченные ими на картах.

Но ливийские источники утверждают, что определенное количество иностранных наемников, как из ЧВК Вагнера, так из других формирований, по-прежнему находится на неподконтрольных правительству в Триполи территориях.

А депутат парламента Ливии Раабия Бурас считает, что российские интересы выходят далеко за пределы ее страны: "Для России это большое соревнование за сферу влияния. И соревнуется она не только за Ливию, но и за возможность вершить судьбу всего африканского континента".

Этот текст написан на основе документального фильма, вышедшего на английском и арабском языках 10 августа. Русская версия фильма будет опубликована на YouTube-канале Русской службы Би-би-си позднее.