В Латвии задержали семь человек за подделку вакцинации. Сертификаты могли купить более 200 человек

Глава Госполиции Армандс Рукс призвал всех жителей Латвии, которые за деньги приобрели сертификаты о вакцинации, однако не получили прививки, добровольно обратиться в правоохранительные органы, чтобы избежать уголовной отвественности. К этому же призвал и директор Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екабс Страуме, подчеркнувший, что добровольное признание и сотрудничество со следственными органами

пойдет на пользу обеим сторонам.

В настоящее время полиция начала три уголовных процесса. Первое задержание было проведено 21 июля: к врачу одного из медицинских учреждений обратился мужчина (государственное должностное лицо), который хотел путем передачи взятки получить сертификат о получении второй дозы вакцины, но при этом не вакцинировавшись. Информация об этом была передана правоохранительным органам, в итоге подозреваемого 1974 г.р. удалось задержать.

Спустя всего два дня полиция задержала еще трех женщин, среди которых оказалась и медсестра центра вакцинации: за определенную плату они помогали имитировать вакцинацию, выдавая сертификат о вакцинации против Covid-19. Задержанные были 1972, 1974, и 1976 годов рождения. Все три лица признаны подозреваемыми и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Согласно распределенным в группе ролям, две женщины искали клиентов, а третья проводила "вакцинацию". В ходе обысков у них изъяли около 10 000 евро наличными, а также движимое имущество — автомобиль Nissan, возможно, приобретенные с незаконно нажитых средств. Установлено, что группа вела "черную" бухгалтерию. По предположению следствия, клиентами этой группы стали более 200 человек. Сертификат за непроведенную вакцинацию обходился клиенту в 200 — 400 евро.