Американские ученые: дети, рожденные во время пандемии, имеют более низкий IQ

Первые несколько лет жизни ребёнка имеют решающее значение для его когнитивного развития. Но в случае с COVID-19, из-за которого были закрыты предприятия, детские сады, школы и игровые площадки, жизнь младенцев сильно изменилась: их родители, пытаясь найти баланс между работой и уходом за детьми, испытывали сильный стресс и жили в состоянии постоянного напряжения.

По словам ведущего автора исследования Шона Деони, доцента педиатрии в Университете Брауна, дети эпохи пандемии, с которыми мало занимались дома и которые почти не взаимодействовали с внешним миром, получили шокирующе низкие результаты в тестах, предназначенных для оценки их когнитивного развития.

В течение десятилетия, предшествовавшего пандемии, средний показатель IQ по стандартизированным тестам для детей в возрасте от трёх месяцев до трёх лет колебался около 100, но касательно детей, родившихся во время пандемии, это значение упало до 78.

”При любом раскладе это немало, — говорит Деони. — Обычно подобное встретить сложно, если не считать серьёзных когнитивных расстройств”.

В исследовании принимали участие 672 ребёнка из штата Род-Айленд. Из них 188 родились после июля 2020 года, 308 родились до января 2019 года, а 176 родились в период с января 2019 года по март 2020 года. Все эти дети родились доношенными и не имели нарушений развития.

Исследователи обнаружили, что самые плохие результаты тестов были у детей из семей, имеющих более низкое социально-экономическое положение.

По словам Деони, главной причиной ухудшения результатов скорее всего является отсутствие занятий и взаимодействия дома. ”Родители находятся в стрессовой ситуации, устают… количество времени на общение с ребенком существенно уменьшается”.