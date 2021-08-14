Катри Райк: "Мэр города не бабушка, вяжущая на бульваре чулок"(9)
Моя хорошая коллега, председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат, опубликовала на этой неделе статью, в которой анализирует деятельность мэра Нарвы, т. е. мою деятельность. Я понимаю, что основная проблема заключается в скверном характере мэра.
Да, я привыкла действовать быстро и после принятия решения больше не хочу тратить время на разговоры. Я не считаю, что мэр должен быть как вяжущая на бульваре чулок бабушка, которая достойно заслужила пенсию, а теперь всем улыбается, и все улыбаются ей в ответ. Это может стать будущим любого главы города, но не может быть его настоящим.
Хотя в статье есть фактологические проблемы, оправдываться здесь неразумно, но уместен самоанализ.
Я никак не могу согласиться с тем, что за последний год, когда городом руководит новая городская управа, здесь ничего не было сделано и ничего не изменилось. Сразу добавлю, что всё делалось сообща с опорой на то, что было сделано раньше. Спасибо всем, кто, прилагая ум, и с большим сердцем каждый день работает на пользу Нарвы, также от всей души благодарю друзей Нарвы — их много.
Какие изменения я вижу? Пожалуйста, начнем с самого элементарного — с того, как город общается с горожанами. Сверхуспешными оказались хакатон и опрос жителей города при составлении стратегии развития. Наградой стало более радостное настроение и улыбки горожан: люди чувствуют, что о них заботятся. В то же время нам еще многое предстоит сделать вместе.
В Нарве самый высокий в Эстонии уровень безработицы, более 12 процентов. С одной стороны, это означает нехватку рабочих мест, а с другой, к сожалению, и нехватку рабочей силы. Основной проблеме города надо смело смотреть в глаза, и решить ее можно только в сотрудничестве с предпринимателями и инвесторами. По своей сути Нарва — консервативный промышленный город, и люди ждут мегаинвестиций, а также достойных и более хорошо оплачиваемых рабочих мест, для чего, конечно, должна возникнуть конкуренция. В нынешнее время справедливого перехода, когда инвестиция в завод сланцевого масла остается не подтвержденной окончательно, совершенно необходимы другие решения. И такие переговоры сегодня на повестке дня у мэра Нарвы. Если мы не хотим, чтобы Нарва превратилась в пансионат для пожилых людей Эстонии, то самое время что-то предпринять.
Конечно, к плюсам можно отнести открытые и успешные конкурсы на замещение должностей руководителей городских учреждений. Также нашим успехом являются первоначальные переговоры с государством о строительстве новой больницы и продвижении идеи культурного квартала Кренгольма.
Очень важна образовательная жизнь города, в сотрудничестве с государством в этом или следующем году начнется реновация или строительство четырех школьных зданий. Ясно, что в 2023 году в Нарве начнут работать государственные гимназии: Нарвская гимназия и Нарвская Эстонская государственная гимназия. Город нуждается в новых возможностях обучения после окончания средней школы, партнерами здесь выступают Тартуская высшая школа здравоохранения и Йыхвиская школа Kood.
И не будем забывать, что в отношении вакцинации взрослого населения Нарва также достигла показателя 40%.
Давайте обратим внимание и на то, что в этом и следующем годах Нарва представит собой настоящую строительную площадку: новые большие улицы, освещение, ратуша, Ратушная площадь. Нарва строит свое будущее.
Наш город важен для Эстонии и для всей Европы. На Нарву смотрят — хорошее ли у нас настроение, сюда приезжают смотреть на город и на Россию. Только вчера я встретила на площади Пеэтри супружескую пару, приехавшую сюда на мотоцикле из Пылва — им понравилось.
Именно для того, чтобы была причина снова и снова приезжать сюда, необходимо создать свою фестивальную традицию и неожиданные туристические решения. У нас только что завершился проходивший пятый раз Station Narva, начинается интригующий театральный Фестиваль свободы, впереди Дни оперы. А вишенкой на торте нашего туризма стал курсирующий вдоль восточной границы Европейского союза речной теплоход Caroline. Раз в неделю глава города проводит на нем бесплатную экскурсию на двух языках. Это мой личный маленький вклад в развитие туризма, и я делаю это в неоплачиваемое налогоплательщиками рабочее время.
Справедливым является вопрос о том, что происходит в политической жизни Нарвы. Просто ссора двух женщин? Нет, ничего личного. Просто я как глава города за эти полгода исчерпала все варианты сотрудничества, вернее, попыток сотрудничества с представителями местной власти.
Нарва нуждается в новом и лучшем. Но этого не добиться, если голоса на выборах в горсобрание базируются на трех китах: ужасное состояние общежитий, голоса в системе здравоохранения и, наконец, систематическая работа с директорами школ и заведующими детских садов. Половина последних — исполняющие обязанности, самый большой стаж работы исполняющего обязанности — 21 год. Понятно, что необходимо в срочном порядке провести прозрачные конкурсы. Я позволила себе поставить под сомнение один из организованных отделом культуры конкурсов, так что вотум недоверия всячески мною заслужен.
Вероятно, все вступившие в фазу активной предвыборной борьбы политики хотят на какой-то момент заснуть и открыть глаза утром 18 октября, после дня торжества демократии. Но не получится, впереди два нелегких месяца. Если в Нарве всегда было понятно, что выборы выиграют те, кто у власти, то сегодня не совсем ясно, кто у власти, и потому неясно, кто выиграет выборы. По состоянию на вчерашний день перед нарвитянами стоит выбор между Центристской партией (читай: находившаяся 15 лет у власти компания, не единомышленники), списками двух мэров — Алексея Евграфова и Катри Райк, а также EKRE и ”Эстонией 200”.
Ясно одно: центристского единовластия осенью 2021 года в Нарве не будет. Этим достижением есть причина гордиться уже сегодня. И надо понять тех, кто испытывает по этому поводу печаль и проявляет упрямство. Ничего личного.