Катри Райк: "Мэр города не бабушка, вяжущая на бульваре чулок"

Моя хорошая коллега, председатель Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат, опубликовала на этой неделе статью, в которой анализирует деятельность мэра Нарвы, т. е. мою деятельность. Я понимаю, что основная проблема заключается в скверном характере мэра.

Да, я привыкла действовать быстро и после принятия решения больше не хочу тратить время на разговоры. Я не считаю, что мэр должен быть как вяжущая на бульваре чулок бабушка, которая достойно заслужила пенсию, а теперь всем улыбается, и все улыбаются ей в ответ. Это может стать будущим любого главы города, но не может быть его настоящим.

Хотя в статье есть фактологические проблемы, оправдываться здесь неразумно, но уместен самоанализ.

Я никак не могу согласиться с тем, что за последний год, когда городом руководит новая городская управа, здесь ничего не было сделано и ничего не изменилось. Сразу добавлю, что всё делалось сообща с опорой на то, что было сделано раньше. Спасибо всем, кто, прилагая ум, и с большим сердцем каждый день работает на пользу Нарвы, также от всей души благодарю друзей Нарвы — их много.

Какие изменения я вижу? Пожалуйста, начнем с самого элементарного — с того, как город общается с горожанами. Сверхуспешными оказались хакатон и опрос жителей города при составлении стратегии развития. Наградой стало более радостное настроение и улыбки горожан: люди чувствуют, что о них заботятся. В то же время нам еще многое предстоит сделать вместе.