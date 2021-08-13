Авто
13.08.2021, 16:48

Возмутительно! В купленном в рассрочку автомобиле обнаружились серьезные неисправности и был скручен пробег

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Биргит Maрaник
Foto on illustratiivne
Foto on illustratiivne
Shutterstock
Покупатель обнаружил, что у недавно приобретённого им автомобиля, помимо прочих проблем, скручен пробег. Пришлось обратиться в дилерский центр.

В апреле этого года некий автолюбитель купил себе в рассрочку автомобиль Volkswagen Sharan за 11 900 евро.

После оформления сделки выяснилось, что радио и кнопка ”Старт/Стоп” в машине не работают должным образом. Кроме того, возникли проблемы с предпусковым подогревом и работой сигнальных лампочек двигателя. Покупатель, желая устранить проблемы, обратился к продавцу. Оказалось, что неисправна система рециркуляции выхлопных газов EGR, но, поскольку её замена стоила слишком дорого, сотрудник компании решил её отключить.

Покупателю это не понравилось, и он обратился в дилерский центр, где вдобавок ко всему выяснилось, что ему продали автомобиль со скрученным пробегом. Представитель фирмы-продавца сказал, что, поскольку у машины техосмотр действует до марта 2023 года, это в любом случае подтверждает его пригодность.

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