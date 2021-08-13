ВИДЕО | Баскетболист спас упавшего в бассейн ребенка

28-летний баскетболист опубликовал видео, на котором он вместе с семьей отдыхает у бассейна. Внезапно двухлетний сын спортсмена спотыкается и падает в воду.

Андре быстро среагировал на ситуацию — полностью одетый баскетболист, вес которого составляет 127 килограммов, практически мгновенно прыгнул в бассейн и спас сына.

”Не все герои носят плащи. Худший кошмар родителей. Подвиг моего сына, и мой подвиг тоже”, — прокомментировал произошедшее Драммонд. Также центровой прояснил, что никто в результате инцидента не пострадал.