Российский триатлонист пойман на устаревшем ЭПО. У России нет денег на более современный допинг?

Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы — атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе, в отношении тренеров спортсмена”, — говорится в заявлении федерации триатлона России на ее официальном сайте.

Больше всего в этой ситуации удивляет то, что ЭПО является "допингом 80-х", то есть пик его использования на соревнованиях во всем мире пришелся именно на эти годы. И лишь в странах бывшего СССР и Варшавского блока использование эритропоэтина растянулось еще на 30 лет, до наших дней. Когда все мировые спортивные державы вкладываются в разработку новых препаратов, то спортсмены из России предпочитают действовать старыми методами. Но, судя по отсутствию флага и гимна у команды РФ на соревнованиях, это уже не работает.