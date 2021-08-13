Пройдут ли этот тест твои наушники-вкладыши?
Композитор электронной танцевальной музыки и участник популярных групп Wateva и Cartoon Хуго Мартин Маасикас, или же Whogaux, подтверждает, что при выборе наушников необходимо учитывать множество различных факторов для оценки их качества.
”В первую очередь, конечно же, важно качество их конструкции — то есть насколько долгим может быть срок службы самого устройства. Например, если вы заплатите 500 евро за наушники, то можно ожидать, что они будут оставаться в порядке в течение многих лет”, — говорит музыкальный продюсер и диджей. ”Но если мы берем обычные наушники, которые не предназначаются для настоящей работы в студии, то их срок службы будет намного короче именно потому, что они не выдерживают частого перекручивания и растягивания провода”, — говорит Маасикас и добавляет, что у него самого такие обычные наушники не служили больше года или полугода.
Создавая музыку для Wateva и Cartoon, Маасикас также считает чрезвычайно важным звуковой баланс наушников, поскольку он использует те же наушники как для создания музыки, так и для ее прослушивания. ”Я очень привык к особому звуковому балансу моих наушников, хотя в целом музыканты ищут наушники с более или менее нейтральным балансом басов, вокала и высоких частот”, — отмечает он.
”Однако если пользователь наушников не является музыкантом, то первое, о чем следует подумать — это об удобстве и том, насколько хорош звук для ушей”, — добавляет Маасикас и объясняет, что это нехорошо, когда высокие частоты в наушниках звучат очень резко, потому что в итоге уши устают и даже может повредиться слух. — К сожалению, сегодня на рынке много таких шипящих наушников, которые, по моему мнению, даже опасны, особенно если слушать музыку с их помощью слишком долго и громко”.
Проверьте свои наушники с помощью специального аудиофайла
По словам эксперта по технологиям и руководителя по обучению Huawei Екатерины Мишиной, во многих магазинах электроники пользователи имеют возможность до покупки на месте протестировать наушники с помощью различных звуковых треков и попробовать разное звучание — как высоких, так и средних частот, а также басов или же испытать возможности функции шумоподавления.
”Например, у наушников FreeBuds 4 эти высокие звуки приятно мягкие и это для меня очень важно. Это бережет мой слух и приятно ушам”, — описывает продюсер и диджей Whogaux.
Точно так же любой пользователь может даже дома протестировать свои наушники и проверить, как звучат в них созданные именно для тестирования разные звуки и сохранилось ли качество звучания наушников или со временем они потеряли свою мощность. Для этого вы можете открыть для тестирования аудиоклип на YouTube под названием ”Huawei X Simona Burbaite: тест качества звука для ваших беспроводных наушников”, где звучит созданный для тестирования наушников трек, написанный известными литовскими диджеями Simona Burbaite и Jack Krass.
”В этом треке много динамики, и каждый звук передается по-разному — от 20 до 20000 Гц. Вы можете слышать как мягкие, так и резкие звуки, синтезаторные и электронные нюансы”, — рассказывает Burbaite о различных аспектах, на которые нужно обратить внимание при прослушивании этого клипа в наушниках. — В этом аудиофайле есть элементы и отрывки как в стиле диско, хаус, так и электронной музыки, потому что нашей целью было продемонстрировать в этом клипе и новые, и уже знакомые мелодии”.
Эксперт по технологиям Екатерина Мишина обращает внимание, что если звучание разных звуков в наушниках кажется неправильным, то, прежде чем их выбросить, стоит подумать об чистке и обслуживании наушников, а затем попробовать сделать тест еще раз, чтобы увидеть, изменится ли результат. ”Определенно стоит регулярно ухаживать за наушниками, чтобы поддерживать хорошее качество звука и предотвращать скопление грязи внутри них”.