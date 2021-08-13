Пройдут ли этот тест твои наушники-вкладыши?

Композитор электронной танцевальной музыки и участник популярных групп Wateva и Cartoon Хуго Мартин Маасикас, или же Whogaux, подтверждает, что при выборе наушников необходимо учитывать множество различных факторов для оценки их качества.

”В первую очередь, конечно же, важно качество их конструкции — то есть насколько долгим может быть срок службы самого устройства. Например, если вы заплатите 500 евро за наушники, то можно ожидать, что они будут оставаться в порядке в течение многих лет”, — говорит музыкальный продюсер и диджей. ”Но если мы берем обычные наушники, которые не предназначаются для настоящей работы в студии, то их срок службы будет намного короче именно потому, что они не выдерживают частого перекручивания и растягивания провода”, — говорит Маасикас и добавляет, что у него самого такие обычные наушники не служили больше года или полугода.

Создавая музыку для Wateva и Cartoon, Маасикас также считает чрезвычайно важным звуковой баланс наушников, поскольку он использует те же наушники как для создания музыки, так и для ее прослушивания. ”Я очень привык к особому звуковому балансу моих наушников, хотя в целом музыканты ищут наушники с более или менее нейтральным балансом басов, вокала и высоких частот”, — отмечает он.

”Однако если пользователь наушников не является музыкантом, то первое, о чем следует подумать — это об удобстве и том, насколько хорош звук для ушей”, — добавляет Маасикас и объясняет, что это нехорошо, когда высокие частоты в наушниках звучат очень резко, потому что в итоге уши устают и даже может повредиться слух. — К сожалению, сегодня на рынке много таких шипящих наушников, которые, по моему мнению, даже опасны, особенно если слушать музыку с их помощью слишком долго и громко”.

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