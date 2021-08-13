13.08.2021, 12:10
Знаменитый боец ММА перед боем с блогером ответил на вечный вопрос — пиво или водка?(7)
Фото: Scanpix
Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, что лучше пить — пиво или водку. Следующий бой он проведет против блогера Артема Тарасова.
”От пива пузо растет, хотя и от водки тоже, если переберешь. Начинаешь есть все без разбора. Я не знаю… В зависимости от ситуации и от того, где ты находишься. Иногда и пиво охота, и водки нужно выпить. Здесь я не отдаю предпочтение конкретно ни одному из этих напитков”, — сказал Емельяненко в интервью Youtube-каналу ”Руки Выше”.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо.
Свой следующий бой Емельяненко проведет против блогера Артема Тарасова в сентябре в поп-ММА организации ”Наше Дело”.