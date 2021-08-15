ФОТО | Овощной салат с тунцом и авокадо

Это один из моих самых любимых салатов с тунцом. Приготовление не занимает много времени.

Вам понадобится:

Огурец огородный - 1 тк

Зелёная фасоль - 100 г

Рукола- 25 г

Салат фризе - 1/4 кочана

Испанское оливковое масло LaChinata - 2 с.л.

Спелый авокадо - 1 тк

Испанский хересный уксус LaChinata - 0,5 ч.л.

Консервированный тунец LaChinata - 230 г

Помидоры Черри - 250 г

Лайм - 1/2 тк

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

У фасоли отрезать кончики и отварить в большом количестве кипящей подсоленной воды, 3-5 мин. Отбросить на дуршлаг, обдать холодной водой. Нарезать на небольшие брусочки.

С лайма снять мелкой теркой цедру, из мякоти выжать сок. Авокадо разрезать пополам, очистить от кожицы и удалить косточку. Мякоть нарезать небольшими кубиками и полить соком лайма.

Помидоры, огурец, руколу и салат фризе вымыть, обсушить. Помидоры разрезать пополам, огурец нарезать полукольцами. Фризе разобрать на листики и крупно их нарвать. Небольшие листики руколы оставить как есть. Крупные разрезать пополам.

Поместить всю зелень в большую миску, заправить уксусом, маслом, солью и перцем. Перемешать и оставить на 10 мин.

Добавить в салат нарезанные помидоры, фасоль, огурец, авокадо и цедру лайма. Перемешать.

Обратите внимание, какие крупные куски тунца. Для сравнения сделала фото с обычным тунцом, который мы как правило покупаем в супермаркеты.



Из тунца слить масло. Разобрать рыбу на кусочки, добавить в салат, перемешать и сразу же подать к столу.

Начинайте наслаждаться!

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