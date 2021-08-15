ФОТО | Овощной салат с тунцом и авокадо
Это один из моих самых любимых салатов с тунцом. Приготовление не занимает много времени.
Вам понадобится:
- Огурец огородный - 1 тк
- Зелёная фасоль - 100 г
- Рукола- 25 г
- Салат фризе - 1/4 кочана
- Испанское оливковое масло LaChinata - 2 с.л.
- Спелый авокадо - 1 тк
- Испанский хересный уксус LaChinata - 0,5 ч.л.
- Консервированный тунец LaChinata - 230 г
- Помидоры Черри - 250 г
- Лайм - 1/2 тк
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
У фасоли отрезать кончики и отварить в большом количестве кипящей подсоленной воды, 3-5 мин. Отбросить на дуршлаг, обдать холодной водой. Нарезать на небольшие брусочки.
С лайма снять мелкой теркой цедру, из мякоти выжать сок. Авокадо разрезать пополам, очистить от кожицы и удалить косточку. Мякоть нарезать небольшими кубиками и полить соком лайма.
Помидоры, огурец, руколу и салат фризе вымыть, обсушить. Помидоры разрезать пополам, огурец нарезать полукольцами. Фризе разобрать на листики и крупно их нарвать. Небольшие листики руколы оставить как есть. Крупные разрезать пополам.
Поместить всю зелень в большую миску, заправить уксусом, маслом, солью и перцем. Перемешать и оставить на 10 мин.
Добавить в салат нарезанные помидоры, фасоль, огурец, авокадо и цедру лайма. Перемешать.
Обратите внимание, какие крупные куски тунца. Для сравнения сделала фото с обычным тунцом, который мы как правило покупаем в супермаркеты.
Из тунца слить масло. Разобрать рыбу на кусочки, добавить в салат, перемешать и сразу же подать к столу.
Начинайте наслаждаться!
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