"Дети не играют с игрушками, им просто неинтересно": откровенная беседа блогера RusDelfi с воспитателями в детском саду

Наталья: Прежде всего надо любить детей и добиться того, чтобы это было взаимно. Доброта и честность — очень важные качества, дети все понимают и видят, когда их обманывают.

Анна: Работа проходит по сменам. Идет чередование: утренняя, вечерняя. Смены особо не отличаются, занятия проводятся всегда. Происходят по плану, который составлен со вторым воспитателем. В конце недели берем тему и продумываем все уроки. Мы основываемся на развитии базовых навыков, которые включают игры и помогают развивать детей. Я работаю в группе, где идет погружение в эстонский язык.

Для детей была сделана специальная программа на эстонском языке. Каждая неделя посвящалась отдельной теме и тем самым образом дети получали очень много информации. Много лепили, рисовали, изучали.

Анна: Мне нравится эта работа. Я могу прийти раньше, могу задержаться и это не проблема. Я не обращаю на то, как идет время и получаю удовольствие. Для меня все новое и возможно в этом тоже есть своя причина.

Наталья: В то время было очень сложно найти работу. Мне удалось устроиться в детском саду и я просто работала там.

Анна: Воспитатель — это человек, который любит разнообразие и является стрессоустойчивым по своей натуре.

Наталья: Воспитатель — это человек, который должен стать практически семьей ребенку. Ребенка надо любить, воспитывать и помогать.

Речь идет о воспитателе. Сегодня у нас два гостя. Одна из них — Наталья (имя изменено), когда-то начала с помощницы и уже проработала 25 лет. Вторая моя собеседница — Анна (имя изменено) только начинает свой путь — учится в университете.

Наша первая школа — детский сад . Там дети впервые попадают в коллектив сверстников, учатся коммуницировать и начинают свое формирование как личности. Но за каждой личностью стоит свой учитель. Но кто же он?

Анна: По началу дети испытывают новичков, позже уже начинают слушаться. Я вижу детей и их потребности, к каждому нахожу свой подход. Если ребенку надо больше времени, могу с ним отдельно позаниматься.

Наталья: С ребенком нужно разговаривать и объяснять ему. Возможно даже сесть отдельно и помогать, тогда все точно получится. Ругаться — бесполезно.

Анна: У меня нет еще большого опыта, но я уже вижу, что дети начинают использовать в своей речи слова, которые были недавно изучены. Это несложно, с ребенком надо просто заниматься.

Наталья: Все дети разные, один может понять сразу, для второго это будет труднее. Я всегда старалась найти подход, и если даже ребенок не хотел, то мы возвращались к этому, допустим, на следующий день. Научить можно, но надо сотрудничать и понимать ребенка.

Анна: Меня работа воодушевляет, я получаю удовольствие. Я не считаю это работой даже.

Наталья: Если работа нравится, то удовольствие будет. У меня по-разному было: и хорошо, и плохо.

Наталья: бывает так, что встречаются капризные дети, которые не идут на контакт. Бывают также и непонимающие родители, которые думают, что ”их ребенок лучше всех”.

Анна: Однозначно, это постоянная физическая активность, дети требуют движения. Кроме того, нахождение с детьми делает моложе, появляется больше энергии. Ну и разумеется — стабильный заработок и хороший коллектив.

Наталья: Во-первых, сам факт, что есть работа и за нее платится зарплата. Во-вторых, работа позитивная, ведь дети дают радость, энергию. Да и график очень удобный.

Анна: Помимо названной стрессоустойчивости, нужно быть позитивным человеком, поскольку твоя энергия передается и детям. Доброта тоже входит в список. Хочется упомянуть также пунктуальность, должен быть режим(уметь жить по расписанию).

Насколько надо быть стрессоустойчивым человеком, чтобы работать в детском саду?

Наталья: Очень стрессовая работа. Детей много и за всеми надо следить, каждому что-то надо. Меня не "доводили" никогда, но нервов было много потеряно.

Анна: Стресс большой, но это не про меня. Мне спокойно, я не взрываюсь. Для меня детские капризы уже норма и я не ведусь на это.

Работа и зарплата, Адекватно ли оценен ваш труд?

Наталья: Я считаю, что зарплата может быть больше. Работа тяжелая и морально может сильно давить. Такой труд должен быть хорошо оплачиваемый.

Анна: Меня устраивает заработная плата и я не могу сказать, что работа недооценена. У нас график очень удобный, работаем мы меньше, чем 8 часов. Но ”деньги похожи на песок - их мало”.

”Какие дети стали”. Действительно ли поколение становится хуже?

Наталья: Я не могу сказать, что все совсем плохо. В последние годы просто все стали более продвинутые. Все как были разными, так и остаются.

Анна: Общаясь с коллегами, могу сказать, что они видят очень большую разницу. Поколение сейчас хуже, и это факт. Раньше было больше порядка и воспитанности. Я лично вижу, что дети стали "продвинутее", много знают о новых играх и развиты в области техники. Но меня расстраивает, что дети не играют с игрушками, им просто неинтересно.

Родители. Как с ними общаться?

Наталья: Чаще всего я была в хороших отношениях с родителями и я всегда им говорила правду о детях. Что-то натворил ребенок — я сказала. Являясь воспитателем в саду, я практически становилась второй мамой ребенку, поэтому отношения с родителями важны.

Анна: Сейчас с родителями мы общаемся онлайн. Коронавирус внес свою коррективу. У нас есть беседа, куда отправляются все моменты с детского сада. Родители там же пишут информацию о ребенке. Но с другой стороны, мне эта система не очень нравится. Происходит отвлечение на телефон и у родителей стало больше свободы.

Вспомните какие-нибудь приятные моменты?

Наталья: Таких случаев было много. Один раз мне стало плохо и дети сами стали мыть полы, и не пошли поэтому гулять. Или же я была на больничном, а когда вернулась в детский сад, меня заобнимали и сказали, что я их ”любимый воспитатель”. В такие моменты особенно приятно.

Анна: Был приятный случай, когда пришла их встречать и меня начали обнимать, рассказывать что у них было. Я сравниваю с тем, что было раньше, ведь сначала они не были так приветливы. В течении дня, когда дети себя хорошо ведут, я их всегда хвалю. Это и мне приятно, и им.

Опиши работу одним словом

Наталья: Интересно. Каждый день можно что то придумывать, делать и созидать.

Анна: Я не могу назвать одно слово, будет три : радость, молодость и движение.

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