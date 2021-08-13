"Бьет в самое сердце, вызывает слезы и страх": почему спектакль "Беларусь 2020" в Русском театре получился таким эмоциональным?

9 августа мы побывали на премьере ”Беларусь 2020”, которая была приурочена к годовщине фальсифицированных президентских выборов в Беларуси.

Этот спектакль не для любителей классических постановок, но точно понравится тем, кто любит новые ощущения. Артистов на сцене вы не увидите, как не увидите практически ничего, ведь спектакль проходит в полной темноте, лишь иногда ошарашивая игрой света и звука.

Перед началом спектакля вы попадаете в пространство инсталляций, где вас заранее готовят к встрече с героями, только здесь вы сможете их увидеть, а точнее то, чем они живут. Не спешите проходить мимо, это поможет вашей фантазии представить тех, кого вы впоследствии будете только слышать.

Спектакль бьет в самое сердце, вызывает слезы и страх, что ЭТО происходило на самом деле. Спасибо большое всему коллективу Русского театра, замечательным актерам, и в особенности режиссерам спектакля Артему Гарееву и Виктору Марвину за то, что так талантливо поднимают темы, о которых нельзя молчать.

На сайте театра все еще можно приобрести билет, последний день показа — спектакля 15.08.

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