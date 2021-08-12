Жительница Кохтла-Ярве: тест на коронавирус в городе не сдать — все едут на автобусе и заражают друг друга!

"В Кохтла-Ярве нельзя сдать текст на коронавирус. Нам нужно ездить в Пуру, в Ида-Вирускую центральную больницу. У многих нет автомобиля, поэтому приходится использовать автобус. Понимаете, человек едет на общественном транспорте, возможно, заражает других пассажиров, водителей! Так быть не должно, почему в Ида-Вирумаа столько зараженных?" — позвонила в редакцию RusDelfi жительница города.

По ее словам, раньше пункты тестирования были и в городе, но после пика пандемии их закрыли. От центра Кохтла-Ярве до больницы — 40 минут на автобусе, или 15 километров.

RusDelfi отправил запрос в Департамент здоровья. "На тест желательно ехать на автомобиле, чтобы гарантировать безопасность для себя и других, в том числе медицинских работников. Потенциально зараженные должны избегать общественного транспорта и такси, при необходимости до тестирования можно дойти пешком. При симптомах заражения нужно соблюдать карантин дома", — ответила пресс-служба Департамента здоровья.

В департаменте отметили, если у вас нет автомобиля, то вы можете воспользоваться специальной бригадой медиков, которые берут тест на дому. Для этого нужно заранее с ними связаться и договориться о времени, сейчас в Эстонии работает 10 подобных бригад. Их контакты +372 646 4848.