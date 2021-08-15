Новый "Отряд самоубийц" — повторение старых ошибок? Рецензия киноблогера(8)
Ну, как говорится, дождались. В прокат вышел столь желанный гиками фильм ”Отряд Самоубийц: Миссия навылет” от режиссера Джеймса Ганна. После провала первой части утекло немало воды, студия поняла, что вмешиваться в свои проекты, конечно, надо, чтобы всякие переоценённые режиссёры не отснимали материала на четыре часа, но всё же делать это нужно аккуратно, тонкими хирургическими надрезами. Не пытаться вырезать аппендицит бензопилой.
Благодаря временному скандалу с Диснеем, Уорнерам удалось подписать самого рок-н-ролльного режиссера современности Джеймса Ганна. К счастью, им хватило ума предоставить режиссёру творческую свободу и разрешить оторваться на полную катушку. Получилось ли у него это? Вопрос неоднозначный.
По сюжету команда из отвязных преступников-головорезов получает задание проникнуть на секретную базу в островной "банановой республике" Корто-Мальтезе, где недавно произошёл правительственный переворот. Якобы на базе идёт работа над неким проектом ”Морская звезда”, которая окажется впоследствии настоящей гигантской морской звездой из космоса.
Ой, не говорите мне, что это спойлер — это в трейлерах показывают.
На задание идут как знакомые по первой части персонажи — майор Рик Флэг, Харли Куинн и Капитан Бумеранг, так и целая охапка новичков, включая совсем уж нелепых персонажей.
В целом кино вышло бодрым, отвязным, смешным, местами драматичным и с довольно простым стандартным сюжетом: команда идёт из точки А в точку Б, и в конце наступает катарсис в виде масштабной битвы с очередной Неведомой Долбанной Фигней. Юмор здесь ганновский и без цензуры, и хотя я обычно не люблю такой тип шуток в кино, но на этом фильме ловил дикий кайф. Чуть позднее расскажу, в чем причина.
Но сперва давайте закроем один животрепещущий вопрос. Неизбежные сравнения с первым ”Отрядом”. В сети все как один говорят, что ”Отряд Самоубийц” Джеймса Ганна вышел в сто раз лучше ”Отряда Самоубийц” Дэвида Эйра. Но по мне это очень размытая характеристика, ведь для того, чтобы быть лучше ”Отряда самоубийц” Дэвида Эйра, нужно… ну я не знаю, просто быть. Тот фильм подвели и бездарная режиссура, и отвратительный сценарий, и вмешательство студии, и несбалансированность команды… Ну серьезно, Чаровница способна за доли секунды слетать из США в Иран и выкрасть секретные документы. Нафига вам вообще нужны все остальные персонажи?
В общем, я бы не стал сравнивать два ”Отряда”, если бы не одно ”но”.
И вот сейчас я ступаю на скользкий путь ”того самого парня”. Ну знаете, когда все от фильма в восторге, а один "душнила" находит к чему придраться. У ”Отряда” действительно сейчас великолепные оценки зрителей и критиков, почти все отзываются о фильме с восхищением, так что если мое мнение для вас неавторитетное, то идите в кино и ловите кайф.
Не воспримите мою критику как попытку быть не таким как все, но я действительно вижу у ”Отряда самоубийц” Ганна одну серьезную проблему. К сожалению, он повторяет ошибки ”Отряда самоубийц” Дэвида Эйра.
Я понимаю, что многих удивит эта фраза, но перед вашим дизлайком позвольте высказаться.
Дело в том, что Отряд самоубийц — это в первую очередь злодеи, а потом уже герои поневоле. Большинство из них — многолетние враги супергероев DC (в первую очередь Бэтмена), и потому отношение к ним должно быть именно как к злодеям. Однако в первом фильме это все в целом хорошие ребята, ну просто с недостатками, а у кого их нет. Вот Пиро — это глубоко несчастный парень, погубивший свою семью. Харли — влюблена по уши в своего зеленовласого парня-абьюзера и даже мечтает с ним жить обычной жизнью с детишками. Ну а Дедшоту хоть нимб над головой вывешивай: остряк, весельчак, любит дочку. Ну а преступления — ну вот он наемник за деньги, понимаете, деньги нужны доченьке на колледж, ну с кем не бывает.
И, кстати, именно поэтому я не проникся в полной мере жестокостью Аманды Уоллер из первой части. Она себя вела вполне правильно по отношению к заядлым уголовникам, а ее пытались представить как жуткую злодейку. И сцена, где она убивает своих сотрудников как свидетелей тайной операции, выглядела неестественно и словно специально вклеенной, чтобы у нас не было сомнений, что за эту мерзкую тетку болеть нельзя.
Поначалу Ганн идет совсем другим путем, и кажется, что он делает все правильно: у него персонажи получились более поехавшие, более отвязные, более злодейские что ли.
Взять того же героя Идриса Эльбы Бладспорта. Вроде бы он отчасти копия Дедшота — даже имена похожие. Тоже чернокожий стрелок-наемник, тоже есть дочка… но их беседа во время тюремного посещения получается совсем не такой, как общение Дедшота с дочерью — Бладспорт ругает дочь, что она попалась на краже (и ключевое слово тут именно ”попалась”), они орут друг на друга, и такой подход выглядит гораздо естественнее для персонажа отряда самоубийц.
Но в какой-то момент у Ганна словно свинчивает внутренний вентиль, и начинается кино про семейные ценности. Герои начинают получать слезливые предыстории и душевные чувства друг к другу. И все из-за Крысолова 2. Как персонаж в вакууме она довольно неплоха: молодая девушка немножко с придурью, ленивая и вечно сонная. Когда нам начинают рассказывать о ее взаимоотношениях с отцом и показывают душераздирающие флешбеки (кстати, прием показывать флешбеки в стекле автобуса выглядел очень классно), это выглядит ну очень неуместно для фильма с тупой говорящей акулой и сценой со случайным вырезанием повстанцев.
Такое впечатление, что Ганн попытался усидеть сразу на двух стульях: оторваться безумным юмором во взрослом рейтинге и по-киношному верно раскрыть персонажей. Но увы, такие вещи просто не сочетаются. Когда герои несколько минут назад по ошибке вырезали целую роту хороших парней, а потом рассказывают, как им тяжело жилось, это смотрится ну очень неестественно и даже в какой-то момент начинает отталкивать.
Понимаете, я не против драматичных историй персонажей. Взять хотя бы тех же Стражей Галактики все того же Ганна: там Дракс является типичным комедийным персонажем, создающим смешные моменты из-за своего непонимания некоторых вещей. Но при этом у него была драматичная предыстория со смертью семьи от рук Таноса, и там это смотрелось уместно.
В Отряде самоубийц, где персонажи по идее должны быть до определенной степени отталкивающими, им не нужны были драматичные сцены, чтобы мы проникались к ним симпатией. Напротив, фильму сильно не хватало той отвязности и идиотии, как в случае с нападением на лагерь повстанцев. Эта сцена — просто эталон того, как должен выглядеть Отряд самоубийц: безумные персонажи творят безумные штуки и все в атмосфере черного-пречерного юмора.
Разберем, например, эпизод с Харли Куинн и новоявленным лидером Корто-Мальтезе Луной. Я немного раскрою деталь сюжета, тем более, что она не шибко-то и важна.
Итак, Харли мутит с этим самым Луной, готова стать его королевой, но когда Луна рассказывает о том, что будет жестоко расправляться с оппозицией, а заодно их женщинами и детьми, бывшая подружка Джокера застреливает его из олдскульного пистолета из коллекции диктатора. И говорит, мол, убивать детей некруто.
Как действительно стоило бы обставить эту сцену, пойди Ганн в ”Отряде Самоубийц” до конца.
Харли и Луна мутят, как в фильме, все так же разбивают витрину с трофейными пистолетами. После этого Луна НЕ рассказывает Харли свои злодейские планы. Вместо этого она взяла бы какой-нибудь трофейный пистолет и стала бы направлять его в шутку на Луну, думая, что пистолет на самом деле не заряжен — ведь он старый и был в витрине. Ну и дальше понятно: пистолет внезапно заряжен, и диктатора она убивает по ошибке и попадает в неловкую ситуации. И кстати в фильме она ведь даже удивляется, что в пистолете еще и пуля была.
Вот такой вот "отвязности" и "отбитости" ”Отряду” не хватало.
Теперь обещанный пассаж о юморе. Я обычно не люблю комедии с юмором ниже пояса, но в ”Отряде” Ганн, даже несмотря на взрослый рейтинг, все же не пересекает незримую грань между пикантной шуткой и просто безвкусицей.
Так герои не шутят про испускание газов, фекалий и мочи, а их секс-шутки в основном носят текстовый характер, что воспринимается гораздо лучше визуальных секс-шуток. Когда же речь заходит о визуале, режиссер прибегает к черному юмору про расчлененку. Местами это смотрелось просто уморительно. Особенно на моментах с Королем Акул. Кстати, не разделяю народного негодования по поводу того, что в США его, видите ли, озвучивал Сильвестр Сталлоне, а в России Элджей - "фу поганые дубляторы персонажа испортили". Но ведь там у Короля Акул пять реплик на весь фильм, его бы даже Ивлеева могла озвучить и не испортить.
Стоит отметить, что именно на визуале построена лучшая предыстория персонажей в этом фильме. Я говорю о Человеке-в-Горошек. Вот с ним Ганн поступил целиком и полностью правильно. Дал ему печальную предысторию и обыграл комплексы в циничной визуальной шутке о том, что ему везде мерещится его деспотичная мать. Как раз это смотрелось и драматично, и уморительно, и персонаж оставался в определенной степени засранцем, чтобы мы не проникались к нему симпатией как к хорошему парню.
К сожалению, это получилось не со всеми. Остальные герои получили сюжетные арки со зрительским одобрением, а этого, как я уже говорил, делать не стоило.
Конечно, в фильме есть и другие недочеты. Например, Харли, в одиночку выносящая целый взвод подготовленных и опытных охранников, или звездопад, от которого укрыться догадываются лишь главные герои, но никто из военных. Но это уже материал для создателей Киногрехов: вполне допустимые недочеты в развлекательном комиксном кино.
Гораздо интереснее здесь история с политическим месседжем с критикой американских властей. У нас его в целом восприняли нормально: либо не обратили внимание, либо подумали ”А что такого?”. В Америке же политические аспекты вызвали нехилое такое бурление и интернет-споры. И в этом плане мне вспомнился один российский проект, который на Западе восприняли как занятный развлекательный кинокомикс, а в нашей стране началась целая война на тему ”пропаганда это или нет”. Такие вот забавные параллели.
В общем и целом фильм получился неплохой. Лучше недавнего комиксного "проходняка" ”Черная вдова”, но не такой, чтобы кричать о новом слове в кинематографе. ”Удара под дых Голливуду”, о котором говорил Сокол, я тоже не увидел.
Если захотите пойти на него, будьте готовы к обилию черного юмора и пикантных шуток. Ну и многое зависит от настроения. Возможно, вам, в отличие от меня, зайдут драматичные сцены. А может, и нет.
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