Новый "Отряд самоубийц" — повторение старых ошибок? Рецензия киноблогера

Но сперва давайте закроем один животрепещущий вопрос. Неизбежные сравнения с первым ”Отрядом”. В сети все как один говорят, что ”Отряд Самоубийц” Джеймса Ганна вышел в сто раз лучше ”Отряда Самоубийц” Дэвида Эйра. Но по мне это очень размытая характеристика, ведь для того, чтобы быть лучше ”Отряда самоубийц” Дэвида Эйра, нужно… ну я не знаю, просто быть. Тот фильм подвели и бездарная режиссура, и отвратительный сценарий, и вмешательство студии, и несбалансированность команды… Ну серьезно, Чаровница способна за доли секунды слетать из США в Иран и выкрасть секретные документы. Нафига вам вообще нужны все остальные персонажи?

В целом кино вышло бодрым, отвязным, смешным, местами драматичным и с довольно простым стандартным сюжетом: команда идёт из точки А в точку Б, и в конце наступает катарсис в виде масштабной битвы с очередной Неведомой Долбанной Фигней. Юмор здесь ганновский и без цензуры, и хотя я обычно не люблю такой тип шуток в кино, но на этом фильме ловил дикий кайф. Чуть позднее расскажу, в чем причина.

Ой, не говорите мне, что это спойлер — это в трейлерах показывают. На задание идут как знакомые по первой части персонажи — майор Рик Флэг, Харли Куинн и Капитан Бумеранг, так и целая охапка новичков, включая совсем уж нелепых персонажей.

По сюжету команда из отвязных преступников-головорезов получает задание проникнуть на секретную базу в островной "банановой республике" Корто-Мальтезе, где недавно произошёл правительственный переворот. Якобы на базе идёт работа над неким проектом ”Морская звезда”, которая окажется впоследствии настоящей гигантской морской звездой из космоса.

Благодаря временному скандалу с Диснеем, Уорнерам удалось подписать самого рок-н-ролльного режиссера современности Джеймса Ганна. К счастью, им хватило ума предоставить режиссёру творческую свободу и разрешить оторваться на полную катушку. Получилось ли у него это? Вопрос неоднозначный.

Ну, как говорится, дождались. В прокат вышел столь желанный гиками фильм ”Отряд Самоубийц: Миссия навылет” от режиссера Джеймса Ганна. После провала первой части утекло немало воды, студия поняла, что вмешиваться в свои проекты, конечно, надо, чтобы всякие переоценённые режиссёры не отснимали материала на четыре часа, но всё же делать это нужно аккуратно, тонкими хирургическими надрезами. Не пытаться вырезать аппендицит бензопилой.

В общем, я бы не стал сравнивать два ”Отряда”, если бы не одно ”но”.

И вот сейчас я ступаю на скользкий путь ”того самого парня”. Ну знаете, когда все от фильма в восторге, а один "душнила" находит к чему придраться. У ”Отряда” действительно сейчас великолепные оценки зрителей и критиков, почти все отзываются о фильме с восхищением, так что если мое мнение для вас неавторитетное, то идите в кино и ловите кайф.

Не воспримите мою критику как попытку быть не таким как все, но я действительно вижу у ”Отряда самоубийц” Ганна одну серьезную проблему. К сожалению, он повторяет ошибки ”Отряда самоубийц” Дэвида Эйра.

Я понимаю, что многих удивит эта фраза, но перед вашим дизлайком позвольте высказаться.

Дело в том, что Отряд самоубийц — это в первую очередь злодеи, а потом уже герои поневоле. Большинство из них — многолетние враги супергероев DC (в первую очередь Бэтмена), и потому отношение к ним должно быть именно как к злодеям. Однако в первом фильме это все в целом хорошие ребята, ну просто с недостатками, а у кого их нет. Вот Пиро — это глубоко несчастный парень, погубивший свою семью. Харли — влюблена по уши в своего зеленовласого парня-абьюзера и даже мечтает с ним жить обычной жизнью с детишками. Ну а Дедшоту хоть нимб над головой вывешивай: остряк, весельчак, любит дочку. Ну а преступления — ну вот он наемник за деньги, понимаете, деньги нужны доченьке на колледж, ну с кем не бывает.

И, кстати, именно поэтому я не проникся в полной мере жестокостью Аманды Уоллер из первой части. Она себя вела вполне правильно по отношению к заядлым уголовникам, а ее пытались представить как жуткую злодейку. И сцена, где она убивает своих сотрудников как свидетелей тайной операции, выглядела неестественно и словно специально вклеенной, чтобы у нас не было сомнений, что за эту мерзкую тетку болеть нельзя.

Поначалу Ганн идет совсем другим путем, и кажется, что он делает все правильно: у него персонажи получились более поехавшие, более отвязные, более злодейские что ли.