Правда ли, что коронавирусной инфекцией можно болеть год?(20)
Публикации о российской пациентке, болевшей коронавирусом на протяжении 11 месяцев, появлялись в таких СМИ, как Lenta.ru, ”Газета.ru”, ”Вести.ru”, ”Российская газета”. Об аналогичном случае в Великобритании сообщала газета The Guardian, а также таблоид The Mirror.
Ковидная инфекция, как респираторное заболевание, считалась долгое время недугом, имеющим только острую форму. Со времён первой волны пандемии заболевшим, которым не требуется госпитализация, предписывается соблюдать домашнюю самоизоляцию в течение 14 дней, такое же предписание получают пациенты после выписки из больницы. В некоторых случаях амбулаторного, то есть обошедшегося без госпитализации, наблюдения за пациентом мазок перед окончанием самоизоляции был положительным, и режим изоляции могли продлить ещё на неделю. Однако ни в одном из таких случаев речь о хронической коронавирусной инфекции, сопровождающейся на протяжении месяцев стабильным вирусовыделением, не шла.
При этом в сентябре 2020 года в Международную классификацию болезней в раздел обозначений новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях был добавлен код U09.9, обозначающий нарушение здоровья, связанное с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. За этим кодом в русском языке утвердилось название постковидного синдрома (ПКС), или просто постковида, а также его англоязычное наименование — лонг-ковид (варианты дословного перевода: ”длинный”, ”долгий”, ”затяжной” ковид). Однако этот диагноз выставляется только в том случае, если вирус уже не определяется в организме методом ПЦР-тестирования. Публикаций о лонг-ковиде сейчас становится всё больше, некоторые учёные даже опасаются, что этот синдром станет причиной временной или постоянной инвалидизации некоторой части переболевших. Тем более что, помимо лёгких, коронавирусная инфекция может нарушать работу нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, сердечно-сосудистой систем и т. д.
Однако в публикациях об 11-месячном (с апреля 2020 по март 2021 года, далее информации о результатах ПЦР пациентов нет в открытом доступе) коронавирусе у россиянки и почти 10-месячном (290 дней) у британца подчёркивается, что их ПЦР-тесты на протяжении этого времени регулярно (или большую часть времени) давали положительный результат. Российским случаем заинтересовались в Первом Санкт-Петербургском медуниверситете им. Павлова. Помимо этой пациентки, врачи также обнаружили 27 других случаев длительного вирусовыделения. У таких пациентов коронавирусная инфекция обнаруживалась чуть меньший срок — от нескольких месяцев до полугода, однако всё равно слишком долго для острой респираторной инфекции. По словам врача-инфекциониста Университета им. Павлова и председателя Совета молодых учёных НИИ гриппа Оксаны Станевич, доля таких пациентов составляет около 0,7% от всех госпитализированных у них случаев. И российские, и зарубежные врачи вначале заподозрили, что их вылеченные пациенты повторно заразились коронавирусом после выписки из больницы, однако генетическое секвенирование образцов показало, что это тот же вирус.
Учёные на основании материалов наблюдения за российской пациенткой уже опубликовали препринт — предварительную версию статьи, ещё не опубликованной в рецензируемом научном издании. Интересно в нём то, что вирус в пациентке, не выезжавшей за рубеж и не контактировавшей с вернувшимися из-за границы, в какой-то момент мутировал в вариант, родственный тому, что был обнаружен у норок в Дании. Более того, скорость мутации вируса в теле пациентки была значительно выше, чем средняя общая скорость мутаций коронавируса. При этом был обнаружен и утешительный факт: способность мутировавшего вируса к избеганию антител не увеличилась, а значит, вакцины от такого вируса всё равно бы защищали с достаточно высокой эффективностью.
Описаны похожие случаи и в других публикациях и отчётах, пациенты выделяли вирус 52 дня, 69 дней, 70 дней, 74 дня. Однако, если внимательно посмотреть на сопутствующие диагнозы этих людей, можно заметить одну закономерность. Все они имели онкогематологические и онкологические заболевания. Так, у российской пациентки была неходжкинская лимфома, британец в 2019 году завершил химиотерапию против лейкемии, другие описанные длительные вирусоносители также принимали иммуносупрессивные препараты после трансплантации или в рамках противоопухолевой терапии. На сегодняшний день предполагается, что причиной их долгой вирусовыделительной активности может быть сниженная из-за специального лечения способность иммунной системы реагировать на различные инфекционные агенты.
Таким образом, длительная (более месяца) коронавирусная инфекция действительно существует, в научной литературе описано достаточно таких пациентов. Рекордсменом можно считать британца, если учитывать строго непрерывную длительность вирусовыделения, или россиянку, если учитывать и те периоды, когда вирус не выделялся, но затем появлялся в организме вновь. При этом во всех описанных случаях исследователи отмечают, что, помимо коронавирусной инфекции, у пациентов были сопутствующие состояния, сопровождающиеся угнетением иммунитета.