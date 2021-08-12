Правда ли, что коронавирусной инфекцией можно болеть год?

Публикации о российской пациентке, болевшей коронавирусом на протяжении 11 месяцев, появлялись в таких СМИ, как Lenta.ru, ”Газета.ru”, ”Вести.ru”, ”Российская газета”. Об аналогичном случае в Великобритании сообщала газета The Guardian, а также таблоид The Mirror.

Ковидная инфекция, как респираторное заболевание, считалась долгое время недугом, имеющим только острую форму. Со времён первой волны пандемии заболевшим, которым не требуется госпитализация, предписывается соблюдать домашнюю самоизоляцию в течение 14 дней, такое же предписание получают пациенты после выписки из больницы. В некоторых случаях амбулаторного, то есть обошедшегося без госпитализации, наблюдения за пациентом мазок перед окончанием самоизоляции был положительным, и режим изоляции могли продлить ещё на неделю. Однако ни в одном из таких случаев речь о хронической коронавирусной инфекции, сопровождающейся на протяжении месяцев стабильным вирусовыделением, не шла.

При этом в сентябре 2020 года в Международную классификацию болезней в раздел обозначений новых диагнозов неясной этиологии или для использования в чрезвычайных ситуациях был добавлен код U09.9, обозначающий нарушение здоровья, связанное с перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. За этим кодом в русском языке утвердилось название постковидного синдрома (ПКС), или просто постковида, а также его англоязычное наименование — лонг-ковид (варианты дословного перевода: ”длинный”, ”долгий”, ”затяжной” ковид). Однако этот диагноз выставляется только в том случае, если вирус уже не определяется в организме методом ПЦР-тестирования. Публикаций о лонг-ковиде сейчас становится всё больше, некоторые учёные даже опасаются, что этот синдром станет причиной временной или постоянной инвалидизации некоторой части переболевших. Тем более что, помимо лёгких, коронавирусная инфекция может нарушать работу нервной системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, сердечно-сосудистой систем и т. д.