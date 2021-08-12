"В России больше нет места для протеста". Новый доклад Amnesty International

В опубликованном в четверг, 12 августа, специальном докладе, посвященном ситуации с массовыми уличными акциями в России, эксперты Amnesty International (AI) приходят к выводу, что в стране фактически отменено фундаментальное гражданское право на проведение мирных акций протеста. Доклад так и озаглавлен: "Россия: для протеста нет места".

Выборы в Госдуму: никаких уличных акций



У российских граждан практически не осталось возможности для реализации своего конституционного права на свободу собраний, считают эксперты AI. В 20-страничном докладе подробно описывается постепенное и целенаправленное законодательное ограничение на проведение уличных акций в стране.

"За последние 16 лет было принято 13 поправок к законам, которые шаг за шагом ограничивали право на свободу собраний. И в результате любой мирный протест, не разрешенный властями, оказался криминализирован", — говорит один из авторов доклада, эксперт Amnesty International по России Петер Франк (Peter Franck).

Причем большинство поправок были приняты после 2014 года, когда в результате уличных акций протеста в соседней Украине тогдашний президент страны Виктор Янукович бежал в Россию, а затем был отстранен от должности.

По словам Петера Франка, у экспертов AI складывается впечатление, что российские власти опасаются белорусского сценария после выборов в Госдуму. "Все опросы указывают на то, что явка будет крайне низкой, — говорит Петер Франк. — И поэтому независимо от того, какой результат покажет на выборах "Единая Россия", ей будет не хватать легитимности. Для восполнения этого дефицита власти могут начать вмешиваться в выборный процесс, что, в свою очередь, может действительно привести к протестам".