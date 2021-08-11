Беларусь отказалась принять посла США

Пост посла США в Беларуси вакантен с 2008 года. В декабре 2020 года Госдепартамент США утвердил на этот пост Джули Фишер, однако она так и не прибыла в Беларусь, и ее аккредитация в качестве посла до сих пор не завершена, отметили в белорусском МИДе.

Министерство иностранных дел в Минске также предложило США до 1 сентября сократить численность сотрудников своего посольства в Беларуси до 5 человек. В заявлении МИД говорится, что в Беларуси не видят смысла в присутствии столь значительного, как ныне, американского персонала на фоне свертывания сотрудничества с Минском и "экономического удушения" Беларуси.

Новые санкции США

9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, США ввели против Минска новые санкции, напоминает DW. Под штрафные меры подпали 27 физических и 17 юридических лиц, в том числе, Белорусский Олимпийский комитет, Следственный комитет Беларуси и ряд бизнесменов, близких к Лукашенко.

Президент США Джо Байден назвал репрессии в Беларуси против оппозиции и другие действия режима Лукашенко "неправомерной попыткой удержаться у власти любой ценой". О введении дополнительных санкций против Беларуси объявили также Великобритания и Канада.