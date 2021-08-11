11.08.2021, 21:37
Лучший русский арбитр не преклоняет колено перед матчами. И он честно объяснил почему(10)
Фото: Scanpix
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, почему он не преклоняет колено перед матчами.
”Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так я и буду это делать. Я так воспитан. За людей поступки говорят, а не какие-то жесты”, — сказал Карасев.
Игроки некоторых команд преклоняют колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter. Это движение BLM выступает за борьбу с расизмом и полицейским насилием в отношении афроамериканцев.