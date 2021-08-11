"Нет никакой магии, кроме нашего оптимизма": кинокритик посмотрел комедию про гигантскую муху(1)
Почему-то самыми жизнеутверждающими часто получаются самые нелепые фильмы. На первый взгляд, герои комедии Квентена Дюпье ”Муха” (в русских русских источниках "Жвалы", что, пожалуй, точнее). Ману и Жан-Габ (да и все без исключения второстепенные персонажи, что уж там) напоминают героев американской комедии ”Тупой и ещё тупее”. На второй взгляд тоже. Принципиальная разница между этими двумя фильмами заключается в наличии третьего персонажа, вокруг которого вертится сюжет, к которому пристраиваются мечты и планы друзей, который опрокидывает как наши представления о некоторых вещах, так и жанр фильма слегка с ног на голову.
Третий персонаж фильма — гигантская муха, размером со среднюю собаку (примерно с бульдога или боксёра), неожиданно встречающаяся на жизненном пути двух недотёп, типичных для французского кино (ср. всяческие ”Невезучие”, ”Папаши” и прочая, прочая, прочая).
У Жан-Габа довольно быстро появляется Великая Французская мечта — выдрессировать эту муху, чтобы она приносила друзьям всякое. Потому что муха — она же как дрон. А дроны же именно для этого и придуманы, чтобы приносить своим владельцам всякое. Запускаешь ты дрон в банк, он приносит запускающему деньги. Запускаешь его, например, над продуктовым магазином, он приносит тебе продукты. Запускаешь над кокаиновыми плантациями, он приносит тебе кокаин. Всё логично.
Размеры Доминики (такое имя герои дают своей питомице) никого совсем не смущают. Происхождение не вызывает интереса. И это правильно — потому что в произведении абсурдистского толка природа абсурда принимается участвующими без комментариев и уступок. Мы же не спрашиваем друг друга, почему наша планета и общество устроены именно таким образом, ничуть, если подумать, не отличающимся от строения гигантской мухи.
Потом Ману и Жан-Габ попадают ещё в разные приключения, встречаются с прекрасными людьми, но не расстаются со своим врождённым оптимизмом, верой в себя и в успех своего предприятия. Ближе к концу ими, правда, овладевают упаднические настроения, они вдруг решают, что важнее их дружбы нет ничего на свете (что тоже, конечно, добавляет положительного вайба этой картине), и, пожалуй, именно это решение, как в сказках, и является триггером к финальной развязке. Ведь в сказках обычно как бывает — когда Иван-дурак осознаёт, что не волшебными там яблоками да черевичками смог он преодолеть все преграды, а усилиями верного друга Серого Волка, что не магическим зельем он опоил заморскую царевну, а обаял девушку нехитрым набором стенд-ап шуток, именно тогда у него всё окончательно и складывается.
Нет никакой магии, кроме нашего оптимизма, нашей веры в людей и ощущения, что для нас не существует ничего невозможного. Разве что волшебное заклинание ”Торо”, сопровождаемое соответствующим жестом.
В общем, фильм ”Жвалы” — это гимн человечеству, возможности его взаимовыгодного симбиоза с животным миром, волшебный укол того лекарства, благодаря которому у нас всё получится. И чем абсурднее кажутся наши требования к вселенной, тем более вероятно, что они сбудутся. Торо.
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