ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Возле Сейма Литвы - беспорядки: полиция использовала слезоточивый газ, ранен полицейский(107)
Согласно выданному разрешению, протест мог длиться до 17 часов. Но после этого срока протестующие не разошлись, сообщает delfi.lt.
Протестующие все еще находятся у здания Сейма.Они не хотели выпускать парламентариев, закончивших вечернее заседание. Покинувшие здание парламента депутаты Сейма были встречены участниками митинга упреками и лозунгами.
Покинувший здание член Сейма консерватор Паулюс Саударгас даже несколько раз становился перед группами митингующих и отвечал на их вопросы. Когда политик попытался уйти, протестующие следовали за ним и не отпускали. Заметно увеличилось число сотрудников полиции.
По словам журналистов с места событий, к митингующим подъехали как минимум четыре бригады полиции. На журналиста и оператора LRT возле Сейма напали, а полиция применила слезоточивый газ. Толпа такое действие сопровождала криками "позор".
Протестующие напали на нескольких сотрудников полиции, ударили их палками. Представитель вильнюсской полиции сообщила, что ранен один полицейский. Срочно вызвали медиков. В настоящее время у Сейма есть не менее трех медицинских бригад.
Сообщается, что медицинская помощь потребовалась и нескольким женщинам. Какие травмы получил полицейский, пока не сообщается. Это могло произойти из-за того, что протестующие бросали камни и другие предметы в их сторону.
Альгирдас Сисас, староста фракции социал-демократов, сообщил журналистам, что в настоящее время проходит несанкционированный митинг, на подавление которого сотрудники полиции попросту не способны.
"За 25 лет я видел здесь и разбитые окна, но еще не было такого, чтобы члены Сейма не могли уехать", — сказал политик. По словам Сисаса, никто не может отрицать наличие провокаций.
"Понимают, что большая часть полицейских, охраняющих нелегальных мигрантов, не находятся в Вильнюсе, полиция не может обеспечить 75-метровый периметр вокруг Сейма, который они должны обеспечить. Сейчас идет несанкционированный митинг", — сказал социал-демократ.
По словам А. Сисаса, полицейских в столице сейчас просто не хватает. "Мы подождем, может быть, приедут еще полицейские и освободят площадки, чтобы коллеги могли уехать", — сказал он.
Ранее представители митингующих передали в офис президента Литвы резолюцию с подписями. Резолюцией они призывают к "немедленной отмене обязательного тестирования, вакцинирования, паспорта возможностей и других ограничений для непривитых и не переболевших коронавирусом людей, создавая всем равные условия для работы и доступа к частным, государственным услугам; отменить экстремальную ситуацию из-за сезонного вирусного заболевания". Митингующие также просят президента объявить досрочные выборы в Сейм, а правительство должно объявить президенту о своей отставке.
Прямую трансляцию с места событий можно смотреть ниже.