Ученые определили страны, которым грозит скорое исчезновение

”Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания”, — подчеркнул глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле. Островные государства Тихого океана и так страдают от засоления грунтовых вод, штормов и мощных приливов. А в случае повышения температуры на 1,5 градуса по миру ситуация только усугубится.