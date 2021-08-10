Много новичков, не всегда за Навального: ученые изучили протесты в России в начале года

В ответ провластные комментаторы обвинили сторонников Навального в "использовании детей". На соратника Навального Леонида Волкова , к тому времени эмигрировавшему из России , завели уголовное дело за вовлечение несовершеннолетних в протесты. Под следствием оказались и журналисты портала Doxa — за то, что объясняли школьникам и студентам: можно не бояться угроз отчисления за выход на митинги, это незаконно.

Навального задержали 18 января — по возвращению из Берлина, где он лечился от отравления "Новичком", в московский аэропорт Шереметьево. Команда политика призвала к митингам за его свободу — этот призыв в соцсетях поддержала молодежь, в частности пользователи "ТикТока", который принято считать соцсетью для подростков. За несколько дней сеть заполнили видео в поддержку лидера оппозиции с призывами выходить на митинг.

Исследователи не берутся оценивать количество митинговавших. Но по опросам участников в "Фейсбуке" делают вывод о схожем масштабе акций 23 января и 21 апреля. Исследователи оговариваются, что выборка опрошенных не была репрезентативной: исследование прошли только подписчики страниц, где размещен опрос.

Численность людей на несогласованных акциях — всегда повод для споров. На митингах зимой и весной 2021 года полиция мешала митингующим собраться в одном месте, группы протестующих расходились по окрестностям. Оценки количества митингующих в Москве 23 января колебались от 20 до 40 тысяч человек. Оценки апрельских акций были еще менее точными.

Ученые провели семь социологических опросов на трех несогласованных митингах в Москве (23, 31 января, 21 апреля), двух митингах в Петербурге (31 января, 21 апреля) и одном согласованном митинге в Казани 14 февраля.

Архипова много лет исследует участников митингов, чтобы лучше понять их мотивацию и опровергнуть мифы о протестующих. Первые данные об активистах последней протестной волны она публиковала у себя в "Фейсбуке" еще в январе.

Но в итоге, по опросам исследователей РАНХИГС, доля несовершеннолетних среди участников несогласованных митингов составляла лишь от 1,1% до 5,7%.

Это обычное количество несовершеннолетних на оппозиционных митингах, уверены исследователи — не больше, чем в прошлые годы, а то и меньше.

"Например, 24 декабря 2011 года, во время кампании "За честные выборы" на митинге в Москве, было 5% несовершеннолетних, а во время летних протестов в Москве против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 10 августа было 8% несовершеннолетних, а 31 августа во время несогласованного шествия по бульварам — 7%", — сказано в исследовании.

Возраст



В то же время, от 25% до 40% участников были студентами и учащимися колледжей в возрасте от 18 до 24 лет, а от 42,7% до 47,7% митингующих — от 25 до 39 лет.

31 год — таков медианный возраст участников московского митинга 23 января. То есть половина участников митинга была старше 31 года, остальные — моложе. Медианный возраст протестующих в Санкт-Петербурге (по данным на 31 января) — 29 лет, на два года меньше, чем в Москве.

Первый опыт протеста



Целых 42% всех опрошенных 23 января в Москве впервые поучаствовали в протесте в 2021 году (либо этот митинг был для них первым в жизни, либо встреча Навального в аэропорту Внуково, либо пикеты после его задержания).

31 января в Петербурге почти половина — 47% — опрошенных сказали, что впервые пришли на протесты в 2021 году.

Исследователи РАНХиГС часто задают этот вопрос на митингах, и обычно пришедших впервые оказывается намного меньше — всего около 15%.

Впервые вышли на митинги в основном молодые люди. Из молодежи 18-24 лет на митинге 23 января в Москве впервые пришли 60%.

"Старожилов" протеста — людей, ходивших на митинги еще в 2012 году или раньше, 23 января в Москве оказалось 24,7%, а в Петербурге еще меньше: всего 18,2%.