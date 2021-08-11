Эстонские ученые превращают торф в аккумуляторные батареи

Для изготовления аккумуляторных батарей используется ценный металл литий. По оценкам некоторых экспертов, литий закончится к 2035 году, а некоторые из них говорят, что он может иссякнуть уже через четыре года.

Кому из-за этого стоит переживать? Ответ — всем, у кого есть смартфон, ноутбук или электромобиль. Не было бы лития, их пришлось бы постоянно держать включёнными в сеть.

Но дело не только в комфорте. Литий также играет важную роль в хранении энергии ветра и солнца — важность этого сектора возрастает с каждым днём.

Следовательно, сейчас мир переживает революцию в разработке аккумуляторных батарей.

Ученые ищут альтернативы

”Проблема мировой нехватки лития широко обсуждается, — говорит Аннела Ангер-Краави, эстонка, старший исследователь климатической политики из Кембриджского университета и ведущий эксперт Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. — Мы не можем двигаться в направлении широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии, например, в транспорте и в промышленности, не зная, как хранить всю эту энергию”.

Учёные во всём мире упорно пытаются найти замену этому очень плотному, но чрезвычайно легкому металлу.

В Эстонии лидирующие позиции занимает Энн Луст, профессор физической химии и глава химического института Тартуского университета. Он с 1990-х годов тестирует способность углерода сохранять энергию.

В то время углерод был второстепенным веществом, в основном используемым в качестве вспомогательного материала для источников энергии.

”Углерод стал универсальным источником энергии совершенно невероятным образом, — говорит Луст. — В 90-е мы и представить себе не могли, что произойдёт что-то подобное”.

Он ищет широкодоступную и экологически безопасную замену литию. Почему бы не подумать об углероде, ведь он повсюду! И, судя по всему, он может сослужить куда большую службу, чем обычные карандаши (графит — это форма углерода) и алмазы (тоже углерод).