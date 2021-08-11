Жители Ласнамяэ бесплатно получат ящики для биоотходов

”Правильная сортировка биоотходов помогает сохранить окружающую среду и способствует тому, чтобы городское пространство оставалось чистым и привлекательным. Для квартирных товариществ это еще и денежная выгода: по сравнению с вывозом смешанных отходов утилизация биоотходов обходится дешевле. Поэтому я призываю жителей Ласнамяэ воспользоваться этой возможностью и обратиться за ящиком к своему квартирному товариществу”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Предназначенный для сбора биоотходов специальный ящик вмещает 7 литров (280x215x205 mm). Пропускающая воздух крышка ящика уменьшает накопление влажности и препятствует распространению неприятного запаха. Ящик можно установить на пол, на внутреннюю часть дверцы шкафа, на полке или спрятать в ящик стола.

Жители Ласнамяэ смогут ходатайствовать о получении ящика в своем квартирном товариществе. Ящики для биоотходов предлагаются бесплатно, но их количество ограничено, поэтому на каждую квартиру предусмотрен один ящик.

Для того, чтобы бесплатно получить такой ящик, следует связаться с квартирным товариществом своего дома. Управа района Ласнамяэ принимает заявления от квартирных товариществ по интернету до 27 августа. Это значит, что о желании получить ящик следует предупредить свое товарищество до этого срока.

Квартирным товариществам ящики будут переданы в течение сентября.