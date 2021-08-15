"Самая большая ошибка парикмахера — делать, как сказал клиент и никак иначе”. На RusDelfi стартует новый блог

"Мысли — как волосы, когда запутались — их нужно причесать или отрезать” (Саша Крамар).

Сегодня речь пойдет о работе цирюльника, а проще говоря — парикмахера. Моим гостем была Марина, которая является еще и мастером по прическам, специалистом по восстановлению волос и визажистом.

Почему вы выбрали именно эту сферу? Это было мечтой в детстве?

Мечтой это не было, в детстве привлекала профессия — воспитатель в детском саду. Но все меняется, и 7 лет назад я попробовала себя в этом. Делала прически бывшим коллегам, им очень нравилось.

Когда пришел первый успех?

Работая на прошлой работе, я понимала, что не получаю удовольствия. Позже стала задумываться о том, чтобы посвятить себя работе с волосами, и поняла, что это то, что мотивирует и восхищает меня.

Через 2 года почувствовала первый успех. Для меня это это была эмоциональная история: люди стали меня благодарить и приходить снова. Я дарю и буду дарить позитив и результат своим клиентам.

Много ли конкурентов? Что тебя отличает от них?

Конкурентов много, но для меня нет понятия ”конкуренты”. Для меня это — коллеги.

Я не отношусь к ним с негативом, я могу отправить своих же клиентов к другому мастеру, у меня нет страха, что я потеряю клиента. Клиенты отмечают, что я — настоящая. Со мной комфортно и нет "втюхивания", гонки за деньгами. Я люблю свою работу и делаю ее для души.

Где ты училась?

Начала свое обучение в AlErakool и первым моим преподавателем был Игорь Дзендзелюк. Позже началось уже дальнейшее образование и повышение квалификации. Я и по сей день учусь. Мое мнение — идеального специалиста не существует. Нет возможности знать все, наша жизнь — сплошное познание.

Что ценишь в своей работе?

Я ценю людей. Посетители и есть моя работа. Клиенты доверяют мне и уходят довольные.

Как бы ты описала смысл работы и ее цель?

Моя цель может показаться необычной. Мне хочется делать людей счастливыми и жизнерадостными. Если таких людей, которые всем довольны, много, то мне самой легче и радостнее жить.