"Самая большая ошибка парикмахера — делать, как сказал клиент и никак иначе”. На RusDelfi стартует новый блог(1)
"Мысли — как волосы, когда запутались — их нужно причесать или отрезать” (Саша Крамар).
Сегодня речь пойдет о работе цирюльника, а проще говоря — парикмахера. Моим гостем была Марина, которая является еще и мастером по прическам, специалистом по восстановлению волос и визажистом.
Почему вы выбрали именно эту сферу? Это было мечтой в детстве?
Мечтой это не было, в детстве привлекала профессия — воспитатель в детском саду. Но все меняется, и 7 лет назад я попробовала себя в этом. Делала прически бывшим коллегам, им очень нравилось.
Когда пришел первый успех?
Работая на прошлой работе, я понимала, что не получаю удовольствия. Позже стала задумываться о том, чтобы посвятить себя работе с волосами, и поняла, что это то, что мотивирует и восхищает меня.
Через 2 года почувствовала первый успех. Для меня это это была эмоциональная история: люди стали меня благодарить и приходить снова. Я дарю и буду дарить позитив и результат своим клиентам.
Много ли конкурентов? Что тебя отличает от них?
Конкурентов много, но для меня нет понятия ”конкуренты”. Для меня это — коллеги.
Я не отношусь к ним с негативом, я могу отправить своих же клиентов к другому мастеру, у меня нет страха, что я потеряю клиента. Клиенты отмечают, что я — настоящая. Со мной комфортно и нет "втюхивания", гонки за деньгами. Я люблю свою работу и делаю ее для души.
Где ты училась?
Начала свое обучение в AlErakool и первым моим преподавателем был Игорь Дзендзелюк. Позже началось уже дальнейшее образование и повышение квалификации. Я и по сей день учусь. Мое мнение — идеального специалиста не существует. Нет возможности знать все, наша жизнь — сплошное познание.
Что ценишь в своей работе?
Я ценю людей. Посетители и есть моя работа. Клиенты доверяют мне и уходят довольные.
Как бы ты описала смысл работы и ее цель?
Моя цель может показаться необычной. Мне хочется делать людей счастливыми и жизнерадостными. Если таких людей, которые всем довольны, много, то мне самой легче и радостнее жить.
Какой у тебя сейчас доход и когда он стал больше, чем вложения?
Сразу скажу, что затрудняюсь ответить. Я не делаю подсчетов, хотя надо бы — и вам советую. Окупаться все стало примерно спустя 4 года, а вложения происходят каждый месяц. Пока не жалуюсь.
Самая большая ошибка мастера?
Делать так, как сказал клиент, никак иначе. Надо, разумеется, выслушать клиента и понять его, но клиент не компетентен. Необходимо объяснить определенные моменты, почему не стоит делать так. Я не считаю, что фраза ”клиент всегда прав” правильная. Прав мастер, он является носителем информации.
Забота о волосах. Советы от профессионала
Топ-5 советов, как должна ухаживать за волосами каждая девушка?
1. Мыть волосы и не жалеть денег на хорошие средства. Это не трата, а вклад в себя.
2. Подстригать волосы по мере необходимости. Если до сих пор в голове сидит идея, что если чаще стричься будут лучше расти волосы, то нет. Волосы не растут быстрее.
3. Делать уходовые процедуры. Вспоминать об этом надо не только, когда уже ”все плохо”. Это забота о волосах.
4. Правильно питаться и пить воду. Обязательно надо употреблять белки, волосы состоят из этого. Без воды волосы будут ломкими, будут сечься.
5. Нельзя ложиться спать с мокрой головой. Запрещено. Волосы уязвимы, ломаются и начинают сечься.
Когда стоит начать красить волосы? Делать процедуры?
Ответ будет от меня, как от мамы, так и от специалиста. Я уже задавала себе этот вопрос, когда дочери было 12 лет. Я ей объяснила, почему не стоит. Если очень хочется, то лучше начать с 15-16 лет. Тогда приходит осознанность. Но если девушка хочет тотальный
блонд, то надо отговаривать. Сейчас есть много возможностей, например пряди на заколках.
Процедуры можно начать даже в подростковом возрасте, так как меняется гормональный фон. Волосы могут быть безжизненными. Сейчас на рынке есть много разной продукции, которая вполне хороша для ухода в юном возрасте.
Одинаковые ли у всех волосы?
Волос мужской от женского не отличается. Структура одинаковая. Существуют тонкие, плотные, жесткие, азиатские. Они, конечно же, отличаются.
Седые волосы. Как бороться?
Седина проявляется на генетическом уровне. Бороться с ней никак нельзя. Я изучала этот вопрос, и многие ученые утверждают, что это невозможно, меланин покидает организм. Есть и те, кто говорят, что можно, но ”волшебной мази” еще никто не создал.
Остается только окрашивать корни, маскировать с помощью техник. Сейчас есть даже тренд на седину.
Можно ли краситься дома?
Можно краситься дома, но есть определенное ”но”. Если ты уверен в себе, что покрасишь тщательно. Однако, лучше все таки пойти к специалисту. У него есть нужные уходовые средства, которые отсутствуют в покупной краске. Обязательно надо еще учитывать вопрос выбора цвета. С зеленой головой ходить не хочется.
Самое страшное для волос?
Не ухаживать. Забить на волосы : не мыть, делать ”гульку” и так далее.
Расскажите об актуальных прическах и как найти свой стиль.
Каждый человек должен чувствовать свою прическу. Берет и отрезает, если хочется. История про ”у меня большой лоб и я хочу его скрыть” — бред. Сейчас тренд есть на афро-кудри, сделанные на разные плойки, классика — каре и удлиненное каре.
И конечно, в случаях, когда я понимаю, что человеку выбранная прическа не пойдет, помогаю. Это моя работа.
Какие бренды средств для волос вы посоветуете?
Я много чего пробовала, все попробовать нереально. Я ”тестирую” на себе прежде всего, только потом работаю с этим.
Мои фавориты сейчас : Maxxelle, Matrix, Lador , System4, AlterEgo. Данные фирмы имеют и шампуни, и бальзамы. Парикмахер помогает определить структуру волоса и что лучше подойдет. Насчет цен, все фирмы на одном уровне. Космоса в ценах нет.
Сульфатныий или безсульфатный шампунь. Что лучше?
Лучше, конечно же, безсульфатный. Они щадящие, не сушат волосы. Но обязательно надо консультироваться.
Беременность и волосы — как относиться к тому, что волосы могут выпадать?
Беременность — чудесное время. Во время этого, луковица расширяется и практически волосы не выпадают. Но после рождения организм перестраивается и луковичка сжимается. Все, что не выпадало 9 месяцев — выпадет. Женщины пугаются и естественно паникуют, не зная как бороться.
Прежде всего, спокойствие. Надо понять, что это норма. Это теряются волосы, которые не выпали за те месяцы. Надо пить витамины, много воды и меньше стрессовать.
Витамины. Что можно употреблять?
Витамины нужно пить, если организм нуждается. Просто так не имеет смысла.
Обязательно нужен витамин Д, солнца не хватает определенно. Насчет фирм, не могу назвать определенные, надо читать состав и отзывы. Некоторые покупают витамины для беременных, если совсем беда.
Топ-3 мифа о волосах?
1. Надо стричь детей налысо. Волосы не станут шикарнее, ничего не будет расти быстрее.
2. Надо как можно реже мыть волосы. Очередной бред. Волосы загрязнились — помыли.
3. Вредно сушить феном. Можно сушить, но на определенной температуре. Такая же история с утюжками. Для блондинок — 170 градусов (потолок). Если волос плотнее, то 200.
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