Такова была песня, а из песни слов не выкинуть: Рафик Григорян о национализме и независимости в Эстонии

Поскольку особых вышестоящих указаний сверху насчет НФЭ не поступало, партийные работники и их обслуживающий персонал часто терялись, не знали, как реагировать и относится к этим ”экстремистам”. По старой привычке, на всякий случай, они собирали разоблачительный материал для будущих политических доносов и возможных репрессий. Однако, ”нерушимый Союз республик свободных” в 1991 году рухнул и в одночасье канул в Лету. Жизнь пошла кувырком. К ужасу моего коллеги, скоропостижно ушел из жизни его патрон или защитник — ректор университета и сменился руководитель республики. Смена власти и всей системы послужила негласной проверкой порядочности, стала ”лакмусовой бумажкой” и показателем толерантности личности, тестом на демократичность. Каждая личность должна была сама принимать решение, без партийных установок сверху, а это означает, что ответственность ложилась на самого себя.

Выбор пути развития требовал знаний и широкого кругозора у людей, однако большинство зациклилось на национальном эгоизме и сделало выбор в пользу этнического и языкового национализма, расколов единство страны и народа Эстонии. Поскольку в республике не было (нет и сейчас) представительных органов, выражающих и защищающих интересы национальных меньшинств, власти избрали одно векторный путь развития, ориентируясь только на эстонскую часть общества. У представителей национальных меньшинств не оказалось, каких-либо инструментов давления на власть. Более того, пользуясь моментом, большинство из них были лишены политических прав, гражданства и права голоса. Причем, это было сделано теми, кого они сами когда-то выбирали во власть!? Это можно назвать предательством интересов, политическим идиотизмом, глупостью и т. д., но такова была песня, а из песни слов не выкинуть. Независимость — это право не только государства, нации, но и право человека занимать достойное и равноправное место в ряду других государств, наций и людей. Национальные меньшинства такого права не достигли.

После восстановления независимости и распада СССР, к власти в 1992 году пришли противоположные НФЭ силы, которых трудно назвать сторонниками демократии и свободы, которые опять разделили общество. В свое время, руководствуясь классовым подходом, большевики разделили общество на красных и белых, и белым было отказано в праве на жизнь. Они подлежали ликвидации, как представители эксплуататорских классов. По сути той же самой логики придерживались и представители тех эстонских партий, которые пришли к власти в 1992 году. Они разделили общество на своих и чужих по национальному и языковому принципу.