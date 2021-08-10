Ведущая BBC: если бы протестующие прорвались, они бы нашли нас, говорящих о менопаузе

Би-би-си покинула территорию телецентра восемь лет назад; на его месте был возведен элитный жилой комплекс, а часть студий, которая осталась по соседству, сдается другим компаниям и телеканалам.

В частности, в этих помещениях снимаются передачи телекомпании ITV "Доброе утро, Британия" и "Свободные женщины".

Одна из ведущих женского ток-шоу Шарлин Уайт рассказала, что участники акции пытались прорваться в здание, когда шел прямой эфир.

"Не знаю, чего хотели добиться протестующие, но все, что они нашли бы, — это меня, Джейн, Надю и Пенни, говорящих о менопаузе".

Акция продлилась недолго — из-за сильного дождя противники вакцинации были вынуждены разойтись. Некоторые после этого все же добрались до Бродкастинг-хауса, но также вскоре покинули его территорию.