ВИДЕО | Плакаты с Мартом Хельме, бюст Ленина и магниты с Путиным: что можно приобрести на "барахолке" в Сейдла?

Очень важно, чтобы у любого населенного пункта, будь то крупный город или небольшой поселок, был собственный бренд. Этот бренд подчеркивает его уникальность и отличие от других таких же населенных пунктов, мотивируя тем самым других людей посетить его.

Эстонский поселок Кяру — это, пожалуй, наиболее интересный пример и самый наглядный. Находчивая семья из Таллинна переехала в маленькую деревню в центральной Эстонии и сделала ее известной на всю страну, создав с нуля музей детских колясок.

В этом видео вы увидите, как выглядит типичная эстонская деревня, узнаете ее историю и увидите музей детских колясок, который прославил Кяру на всю Эстонию. Также в этом видео будет поездка на крупнейшую в Эстонии антикварную ярмарку, где можно найти практически все что угодно.

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