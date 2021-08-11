Тайна рейса ВА-149 из Лондона в Кувейт: шпионская миссия или стечение обстоятельств?

Самого Энтони Прайса позднее обвиняли в том, что он тоже принимал участие в этой операции, а также в том, что он предоставил British Airways ложную информацию относительно того, можно ли было безопасно сажать самолет в Кувейте. Он эти обвинения отрицает.

"Мы абсолютно ничего не знали", — сказал он, поскольку вся операция задумывалась таким образом, чтобы в случае чего все можно было бы правдоподобно отрицать".

"Я уверен, — заявил Прайс, — что британская военная разведка и спецслужбы действительно воспользовались рейсом British Airways, несмотря на многочисленные официальные опровержения". Он сказал Би-би-си, что это была "наскоро спланированная попытка отправить в регион сотрудников разведки", о которой не знали ни он сам, ни посол Соединенного Королевства в Кувейте.

(Этот закон был принят в 1989 году, и все британские граждане при поступлении на работу, связанную с информацией, считающейся секретной, должны его подписывать. Однако, поскольку он является именно законом, а не частью трудового соглашения, то нарушившие его люди несут ответственность вне зависимости от того, поставили ли они под ним подпись, или нет. Примечание bbcrussian).

Он говорит, что раньше просто не мог открыто высказаться по поводу всех "ложных обвинений и несправедливостей", поскольку был обязан молчать, в соответствии с Законом о государственной секретной информации. Но теперь хочет предать гласности все, что ему известно, в знак солидарности с пострадавшими.

Энтони Прайс был направлен в Кувейт на работу в 1988 году. В его обязанности, как он сам говорит, входила "ответственность за сбор политической информации". Однако есть сведения, что местом его работы была британская внешняя разведка МИ-6 и он выполнял свои прямые обязанности под прикрытием должности сотрудника британского посольства.

Все пассажиры и экипаж были задержаны, причем власти Ирака заявили, что британское правительство использовало самолет для секретной миссии. До сих пор нет единого мнения по поводу того, что же произошло в аэропорту Кувейта, и кто был виноват в том, что некоторым пассажирам пришлось пережить пять очень тяжелых месяцев в иракском плену.

По его словам, он действительно разговаривал с представителем авиакомпании вечером 1 августа, когда было понятно, что отношения между Ираком и Кувейтом дошли до критической точки, но вторжение еще не началось.

Прайс вспоминает, что сказал представителю ВА, что, мол, если вы посадите самолет сегодня в полночь, то, скорее всего, все будет в порядке.

Но он также говорит, что предупредил компанию, что вторжение может начаться ранним утром, и что в этом случае посадить самолет в кувейтском аэропорту в то же время, но уже на следующий день, не получится.

Живые щиты

Клайв Эфи, главный стюард рейса ВА-149, вспоминает, что сразу после приземления в самолет вошел некий британец в военной форме, который сказал, что пришел встретить 10 человек, прибывших из Хитроу. Они первыми покинули самолет, и больше их никто не видел.

"Им дали первыми покинуть самолет в Кувейте, а мои пассажиры, мужчины, женщины и дети, оказались на втором месте", — сказал Эфи в интервью Би-би-си.

Он также отметил, что винит правительство в том, что случилось дальше, когда иракские военные взяли и пассажиров, и экипаж в заложники. Некоторых потом отпустят, но остальным придется вытерпеть плохое обращение, сексуальные надругательства и голод. Часть из них иракцы использовали на важных объектах в качестве живых щитов, чтобы коалиционные войска Запада их не разбомбили. Заложников освободили через пять месяцев.

Так кем же были таинственные мужчины на борту рейса ВА-149?

Стивен Дэвис, автор недавно опубликованной книги "Операция Троянский конь", утверждает, что ему удалось на условиях анонимности поговорить и с членами этой группы, а также с теми, кто готовил операцию. Он считает, что миссия была задумана для того, чтобы отправить команду оперативных работников спецназа для сбора разведывательной информации.